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Посаженный дрон

Беспилотник с двумя взрывными устройствами посадили в Белгородской области

11 сентября 2023, 06:59
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Посаженный дрон
Группа разминирования уничтожила дрон на месте. Подробности произошедшего сообщили в пресс-службе пограничного управления.

На территории Шебекинского городского округа посадили беспилотник гексакоптерного типа с двумя прикреплёнными взрывными устройствами. Дрон посадил пограничный наряд с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Группа разминирования Минобороны РФ уничтожила беспилотник накладным зарядом, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Отметим, что 11 сентября в Яковлевском городском округе система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Обломки дрона упали на дорогу возле жилого дома. Пострадавших, по информации губернатора, нет.

Днём 10 сентября в Белгородской области также обнаружили украинский БПЛА: два дрона самолётного типа сбили в Белгородском районе. Обломки упали в огород частного дома, никто не пострадал.

Посаженный дронПосаженный дрон
Посаженный дронПосаженный дрон
Посаженный дрон
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям
Сбитый беспилотник упал на дорогу у дома под Белгородом
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#Белгородская область#Беспилотник#Белгород#Дрон#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова#БПЛА
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