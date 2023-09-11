Беспилотник с двумя взрывными устройствами посадили в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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На территории Шебекинского городского округа посадили беспилотник гексакоптерного типа с двумя прикреплёнными взрывными устройствами. Дрон посадил пограничный наряд с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Группа разминирования Минобороны РФ уничтожила беспилотник накладным зарядом, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Отметим, что 11 сентября в Яковлевском городском округе система ПВО сбила два беспилотника самолётного типа. Обломки дрона упали на дорогу возле жилого дома. Пострадавших, по информации губернатора, нет.
Днём 10 сентября в Белгородской области также обнаружили украинский БПЛА: два дрона самолётного типа сбили в Белгородском районе. Обломки упали в огород частного дома, никто не пострадал.