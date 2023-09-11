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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Туман

Белгородцев ожидает холодное и туманное утро вторника

11 сентября 2023, 11:59
Фото: 1MI
Туман
Днём 12 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Утром и ночью возможен туман. Прогноз погоды опубликовало региональное МЧС.
Сюжет
Погода

Завтра, 12 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночь и утро в регионе могут быть туманными. Ветер северный в тёмное время суток 3-8 м/с. Днём он достигнет 7-12 м/с.

В регионе температура воздуха ночью опустится до +5…+10 ˚С. Днём же потеплеет до +17…+22 ˚С.

В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +8…+10 ˚С. Днём столбик термометра покажет от +19 ˚С до +21 ˚С.

До конца недели в Белгороде сохранится тёплая погода. Температура воздуха будет достигать +22 ˚С. Вплоть до воскресенья также ожидается переменная облачность.

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#Белгородская область#Туман#Погода#Белгород#Александра Склярова#Переменная облачность
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