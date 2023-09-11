Белгородцев ожидает холодное и туманное утро вторника

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Завтра, 12 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночь и утро в регионе могут быть туманными. Ветер северный в тёмное время суток 3-8 м/с. Днём он достигнет 7-12 м/с.
В регионе температура воздуха ночью опустится до +5…+10 ˚С. Днём же потеплеет до +17…+22 ˚С.
В Белгороде в тёмное время суток температура опустится до +8…+10 ˚С. Днём столбик термометра покажет от +19 ˚С до +21 ˚С.
До конца недели в Белгороде сохранится тёплая погода. Температура воздуха будет достигать +22 ˚С. Вплоть до воскресенья также ожидается переменная облачность.