Белгородский «Салют» сыграл вничью с липецким «Металлургом»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В субботу, 9 сентября, состоялась игра «Салюта» с липецким «Металлургом». Матч прошёл в рамках девятого тура второй лиги группы «Серебро» на футбольном поле в Липецкой области. Встреча завершилась счётом 2:2.
Результаты прокомментировал главный тренер белгородской команды Виктор Навоченко. По его словам, команда недоработала.
Хорошо начали игру, быстро забили мяч. Но, к сожалению, всю игру пройти хорошо мы не можем. Чтобы выиграть, надо играть хорошо и очень хорошо, а у нас бывают провалы, когда мы играем плохо. Ребята старались, но счёт 1:0 не даёт расслабиться. А мы выходим на второй тайм и на первых минутах у соперника пропускаем голевой момент, это никуда не годится. Ничья, значит, ничья, где-то мы недоработали.
Виктор Навоченко, тренер ФК «Салют»
Также тренер отметил, что в ближайшее время будет формироваться новая команда. Сезон закончился, и многие игроки перешли в другие команды.
В августе «Салют» проиграл московской «Родине-2», сыграл вничью с «Чертаново», проиграл «Новосибирску» и обыграл курский «Авангард». Также 2 сентября «Салют» сыграл с пермским «Амкаром»: игра закончилась счётом 2:3 в пользу соперника. По состоянию на 9 сентября «Салют Белгород» замыкал турнирную таблицу.