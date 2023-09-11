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Футбол

Белгородский «Салют» сыграл вничью с липецким «Металлургом»

11 сентября 2023, 10:06
Фото: группа «ФК „Салют Белгород“»
Футбол
Игра закончилась счётом 2:2, отметили в официальной группе «ФК „Салют Белгород“». Главный тренер Виктор Навоченко заявил, что его подопечные недоработали.
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Футбол

В субботу, 9 сентября, состоялась игра «Салюта» с липецким «Металлургом». Матч прошёл в рамках девятого тура второй лиги группы «Серебро» на футбольном поле в Липецкой области. Встреча завершилась счётом 2:2.

Результаты прокомментировал главный тренер белгородской команды Виктор Навоченко. По его словам, команда недоработала.

Хорошо начали игру, быстро забили мяч. Но, к сожалению, всю игру пройти хорошо мы не можем. Чтобы выиграть, надо играть хорошо и очень хорошо, а у нас бывают провалы, когда мы играем плохо. Ребята старались, но счёт 1:0 не даёт расслабиться. А мы выходим на второй тайм и на первых минутах у соперника пропускаем голевой момент, это никуда не годится. Ничья, значит, ничья, где-то мы недоработали.
Виктор Навоченко, тренер ФК «Салют»

Также тренер отметил, что в ближайшее время будет формироваться новая команда. Сезон закончился, и многие игроки перешли в другие команды.

В августе «Салют» проиграл московской «Родине-2», сыграл вничью с «Чертаново», проиграл «Новосибирску» и обыграл курский «Авангард». Также 2 сентября «Салют» сыграл с пермским «Амкаром»: игра закончилась счётом 2:3 в пользу соперника. По состоянию на 9 сентября «Салют Белгород» замыкал турнирную таблицу.

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