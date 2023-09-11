Белгородский министр объяснил изменение маршрута №120

В ходе оперсовещания правительства региона стало известно, что за прошедшую неделю от белгородцев поступило 259 жалоб на общественный транспорт. Как отметил Евтушенко, больше всего обращений поступило на перевозки в Белгороде и районе, Старооскольском и Яковлевском горокругах.