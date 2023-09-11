Белгородский министр объяснил изменение маршрута №120

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В ходе оперсовещания правительства региона стало известно, что за прошедшую неделю от белгородцев поступило 259 жалоб на общественный транспорт. Как отметил Евтушенко, больше всего обращений поступило на перевозки в Белгороде и районе, Старооскольском и Яковлевском горокругах.
К примеру, по Белгороду и району есть вопросы по маршруту №120, который изменит путь следования с 1 января 2024 года.
Мы идём к уменьшению задвоения маршрутов по проспекту Б.Хмельницкого. Маршрут №120 начинается на Гринёвке, и мы его хотим заместить маршрутом №117, который сейчас курсирует от «Энергомаша». Но после изменений он будут начинаться на Гринёвке и заканчиваться в Таврово.
Сергей Евтушенко
Также чиновник отметил, что у белгородцев есть вопросы по изменению графика движения некоторых маршрутов. Это связано с тем, что в школах изменилось расписание.
Напомним, согласно постановлению главы региона Вячеслава Гладкова, после Нового года маршрут автобусов №120 будет курсировать от ул. Мичурина, по Белгородскому проспекту, проспекту Ватутина, ул. Костюкова, по трассе Белгород-Никольское в посёлок Дубовое (до ул. Зелёная).