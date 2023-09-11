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Белгородский министр объяснил изменение маршрута №120

Белгородский министр объяснил изменение маршрута №120

11 сентября 2023, 07:35
Фото: 1MI
Данный маршрут заменят маршрутом №117. Причины объяснил министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко.

В ходе оперсовещания правительства региона стало известно, что за прошедшую неделю от белгородцев поступило 259 жалоб на общественный транспорт. Как отметил Евтушенко, больше всего обращений поступило на перевозки в Белгороде и районе, Старооскольском и Яковлевском горокругах.

К примеру, по Белгороду и району есть вопросы по маршруту №120, который изменит путь следования с 1 января 2024 года.

Мы идём к уменьшению задвоения маршрутов по проспекту Б.Хмельницкого. Маршрут №120 начинается на Гринёвке, и мы его хотим заместить маршрутом №117, который сейчас курсирует от «Энергомаша». Но после изменений он будут начинаться на Гринёвке и заканчиваться в Таврово.
Сергей Евтушенко

Также чиновник отметил, что у белгородцев есть вопросы по изменению графика движения некоторых маршрутов. Это связано с тем, что в школах изменилось расписание.

Напомним, согласно постановлению главы региона Вячеслава Гладкова, после Нового года маршрут автобусов №120 будет курсировать от ул. Мичурина, по Белгородскому проспекту, проспекту Ватутина, ул. Костюкова, по трассе Белгород-Никольское в посёлок Дубовое (до ул. Зелёная).

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#Город#Белгородский район#Маршрут#Сергей евтушенко#Белгород#Кристина Семенчук#График движения
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