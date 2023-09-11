Белгородская область стала лидером в стране по выявлению онкозаболеваний

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Во время еженедельного оперативного совещания 11 сентября министр здравоохранения региона Андрей Иконников озвучил итоги работы «Поездов здоровья» за первую половину 2023 года. Он отметил, что Белгородская область стала лидером по стране по выявлению онкозаболеваний.
Всего за медпомощью в «Поезда здоровья» за восемь месяцев обратились порядка 22 тысяч человек. Из этого числа больше половины жителей прошли полное обследование, включая маммографию и флюорографию.
Подозрений на онкологические заболевания в регионе выявили в три раза больше, чем в среднем по России. Подозрения на онкологические заболевания обнаружили у 307 пациентов на 100 тысяч человек населения.
Кроме того, в 2023 году в Белгородской области зафиксировали самую лучшую выявляемость онкозаболеваний по стране. В 2021 году Белгородская область занимала третье место по этому показателю, а в 2022 году — второе место.
Это не значит, что люди стали чаще болеть. Это значит, что в регионе стала лучше выявляемость. С учётом этого продолжительность жизни в регионе тоже стала больше. Это всё взаимосвязано.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области