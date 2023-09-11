Белгородская ФАС наказала московскую компанию за срыв поставки медоборудования

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Белгородские антимонопольщики наказали московскую компанию за нарушения по поставке медицинского оборудования. ООО «Альфа» сорвало поставку системы эндоскопической визуализации и не исполнило контракт лечебного учреждения.
Согласно материалам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), министерство здравоохранения Белгородской области заказало систему эндоскопической визуализации, её ввод и обучение правилам её эксплуатации. «Альфа» подписала контракт и подтвердила своё согласие с его условиями.
Однако взятые на себя обязательства общество в конечном итоге не исполнило и не поставило товар. Заказчик предъявлял претензии и требовал выплатить неустойку в размере 1,1 млн рублей. Ответа от поставщика не последовало, как и оплаты.
На рассмотрение дела в ФАС представители компании не явились, так что антимонопольщики включили организацию в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Ранее общество было в этом списке четыре раза из-за нарушений в других регионах страны.