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Белгородская ФАС наказала московскую компанию за срыв поставки медоборудования

Белгородская ФАС наказала московскую компанию за срыв поставки медоборудования

11 сентября 2023, 14:47
Фото: 1MI
ООО «Альфа» внесли в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Похожие нарушения организация совершала и в других регионах, сообщили на сайте антимонопольной службы.

Белгородские антимонопольщики наказали московскую компанию за нарушения по поставке медицинского оборудования. ООО «Альфа» сорвало поставку системы эндоскопической визуализации и не исполнило контракт лечебного учреждения.

Согласно материалам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), министерство здравоохранения Белгородской области заказало систему эндоскопической визуализации, её ввод и обучение правилам её эксплуатации. «Альфа» подписала контракт и подтвердила своё согласие с его условиями.

Однако взятые на себя обязательства общество в конечном итоге не исполнило и не поставило товар. Заказчик предъявлял претензии и требовал выплатить неустойку в размере 1,1 млн рублей. Ответа от поставщика не последовало, как и оплаты.

На рассмотрение дела в ФАС представители компании не явились, так что антимонопольщики включили организацию в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Ранее общество было в этом списке четыре раза из-за нарушений в других регионах страны.

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#Белгородская область#Медицина#Москва#Компания#Фас#Белгород#Наталья Корявых#Реестр недобросовестных поставщиков
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