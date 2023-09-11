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Белгород

Белгород отмечает 427-летие

11 сентября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Белгород
По подсчётам историков, город был основан 11 сентября 1596 года. В тот день по указу царя построили городовую крепость.

В этом году Белгород отмечает 427-летие со дня основания. 11 сентября 1596 года по указу царя Фёдора Иоанновича была основана крепость Белгород.

Изначально историки датировали возникновение Белгорода 1593 годом. Именно в этот год было первое упоминание города в русских летописях. Однако позже было установлено, что строительство Белгорода началось в 1596 году. Об этом говорилось в разрядной книге.

Историк Павел Альбощий также отмечал, что дату по разрядным книгам высчитал историк и археолог Александр Дьяченко. Однако эта дата не стала официальным праздником, её не отмечают.

Считается, что в 1593 году на месте будущего Белгорода расположились первые поселенцы, а 11 (21) сентября 1596 года началось строительство городовой крепости и придание поселению официального статуса.

В 1727 году образовалась Белгородская губерния, которая занимала земли Белгородской, Курской, Орловской, частично Брянской и Харьковской областей. Население составляло 717 тысяч человек, а первым губернатором стал князь Юрий Трубецкой.

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