Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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В этом году Белгород отмечает 427-летие со дня основания. 11 сентября 1596 года по указу царя Фёдора Иоанновича была основана крепость Белгород.
Изначально историки датировали возникновение Белгорода 1593 годом. Именно в этот год было первое упоминание города в русских летописях. Однако позже было установлено, что строительство Белгорода началось в 1596 году. Об этом говорилось в разрядной книге.
Историк Павел Альбощий также отмечал, что дату по разрядным книгам высчитал историк и археолог Александр Дьяченко. Однако эта дата не стала официальным праздником, её не отмечают.
Считается, что в 1593 году на месте будущего Белгорода расположились первые поселенцы, а 11 (21) сентября 1596 года началось строительство городовой крепости и придание поселению официального статуса.
В 1727 году образовалась Белгородская губерния, которая занимала земли Белгородской, Курской, Орловской, частично Брянской и Харьковской областей. Население составляло 717 тысяч человек, а первым губернатором стал князь Юрий Трубецкой.