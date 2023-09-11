Бабушка на шпагате, коты и молодожёны: как белгородцы голосовали на выборах

В выборах в этом году участвовали и самые возрастные жители региона — те, кому уже больше 100 лет. Так, в Красногвардейском районе на дому проголосовала жительница села Валуйчик Анастасия Тимофеевна Давыдова. В этом году пожилая женщина отметила своё 105-летие.