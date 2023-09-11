Бабушка на шпагате, коты и молодожёны: как белгородцы голосовали на выборах

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
На голосовании в Белгородской области было место не только самим выборам, но и оригинальности. Некоторые жители региона удивляли своими талантами прямо на избирательных участках.
В Алексеевском горокруге семья Ляшенко представила концерт с танцами и гармошкой. Ещё на одном участке 84-летняя пенсионерка показала уровень своей физподготовки и села на шпагат.
В выборах в этом году участвовали и самые возрастные жители региона — те, кому уже больше 100 лет. Так, в Красногвардейском районе на дому проголосовала жительница села Валуйчик Анастасия Тимофеевна Давыдова. В этом году пожилая женщина отметила своё 105-летие.
В то же время самый пожилой житель Нового Оскола пришёл оставить свой голос самостоятельно на избирательном участке.
Ещё на голосование приходили молодожёны. Так, например, семья Любимовых из Весёлого Красногвардейского района после ЗАГСа сразу отправилась на избирательный участок. И этот случай — не единственный. Ещё одна невеста оставила свой голос в Ровеньском районе.
На выборах в Белгородской области заметили также «котов-наблюдателей». Питомцы активно смотрели, как голосуют их хозяева. Голосовать белгородцам помогали и их собаки.
Возможность оставить свой голос была и у жителей приграничья. Как отметил глава областного избиркома Игорь Лазарев, все члены участковых избирательных комиссий (УИК) был на рабочих местах, они встречали избирателей на участках и выезжали на голосование на дому.
В приграничье на участках окна ради безопасности обложили мешками с песком. А в селе Гора-Подол, к примеру, волонтёры плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи для солдат. Последние, к слову, тоже приняли участие в выборах.
Добавим, что на избирательных участках дежурили сотрудники полиции и члены добровольной народной дружины.
Ранее избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода. Согласно сводке, лидирует «Единая Россия», набравшая более 50% голосов.