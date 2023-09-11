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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:11

Выборы в Белгородской области

Бабушка на шпагате, коты и молодожёны: как белгородцы голосовали на выборах

11 сентября 2023, 09:04
Фото: Избирком Белгородской области
Выборы в Белгородской области

В Белгородской области завершились выборы

В течение трёх дней в Белгородской области проводилось голосование. Некоторые избиратели решили удивить своей оригинальностью. Бел.Ру собрало фото интересных моментов выборов в этом году.
Сюжет
Выборы

На голосовании в Белгородской области было место не только самим выборам, но и оригинальности. Некоторые жители региона удивляли своими талантами прямо на избирательных участках.

В Алексеевском горокруге семья Ляшенко представила концерт с танцами и гармошкой. Ещё на одном участке 84-летняя пенсионерка показала уровень своей физподготовки и села на шпагат.

Семья ЛяшенкоСемья Ляшенко
Пенсионерка на шпагатеПенсионерка на шпагате
Семья Ляшенко
Фото: Белгородский избирком

В выборах в этом году участвовали и самые возрастные жители региона — те, кому уже больше 100 лет. Так, в Красногвардейском районе на дому проголосовала жительница села Валуйчик Анастасия Тимофеевна Давыдова. В этом году пожилая женщина отметила своё 105-летие.

В то же время самый пожилой житель Нового Оскола пришёл оставить свой голос самостоятельно на избирательном участке.

105-летняя Анастасия Тимофеевна Давыдова105-летняя Анастасия Тимофеевна Давыдова
Самый пожилой житель Нового Оскола на выборахСамый пожилой житель Нового Оскола на выборах
105-летняя Анастасия Тимофеевна Давыдова
Фото: администрация Красногвардейского района

Ещё на голосование приходили молодожёны. Так, например, семья Любимовых из Весёлого Красногвардейского района после ЗАГСа сразу отправилась на избирательный участок. И этот случай — не единственный. Ещё одна невеста оставила свой голос в Ровеньском районе.

Семья Любимовых отправилась после ЗАГСа на голосование Семья Любимовых отправилась после ЗАГСа на голосование
Молодожёны на выборах в Белгородской области Молодожёны на выборах в Белгородской области
Семья Любимовых отправилась после ЗАГСа на голосование
Фото: администрация Красногвардейского района

На выборах в Белгородской области заметили также «котов-наблюдателей». Питомцы активно смотрели, как голосуют их хозяева. Голосовать белгородцам помогали и их собаки.

Голосование в Белгородской областиГолосование в Белгородской области
Голосование в Белгородской областиГолосование в Белгородской области
Избиратели с собакамиИзбиратели с собаками
Избиратели с собакамиИзбиратели с собаками
Избиратели с собакамиИзбиратели с собаками
Голосование в Белгородской области
Фото: Белгородский избирком

Возможность оставить свой голос была и у жителей приграничья. Как отметил глава областного избиркома Игорь Лазарев, все члены участковых избирательных комиссий (УИК) был на рабочих местах, они встречали избирателей на участках и выезжали на голосование на дому.

В приграничье на участках окна ради безопасности обложили мешками с песком. А в селе Гора-Подол, к примеру, волонтёры плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи для солдат. Последние, к слову, тоже приняли участие в выборах.

Добавим, что на избирательных участках дежурили сотрудники полиции и члены добровольной народной дружины.

Ранее избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода. Согласно сводке, лидирует «Единая Россия», набравшая более 50% голосов.

Голосование в Белгородской областиГолосование в Белгородской области
Голосование в Белгородской областиГолосование в Белгородской области
Голосование в Белгородской областиГолосование в Белгородской области
Голосование в Белгородской областиГолосование в Белгородской области
Голосование в Белгородской областиГолосование в Белгородской области
Голосование в Белгородской области
Фото: белгородский избирком
Избирком опубликовал предварительные итоги выборов в горсовет Белгорода
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