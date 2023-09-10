Жители белгородской Новой Таволжанки жалуются на восстановление домов

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Новые жалобы по поводу восстановления домов появились в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова. Жители как минимум двух улиц села Новая Таволжанка обратились к главе региона и рассказали о проблемах с ремонтными работами.
Местная жительница поинтересовалась, когда отремонтируют дома на улице Волчанской, и добавила, что людям приходится слушать отписки. Женщина заявила, что властям следует начать оплачивать аренду жилья.
«Не можете нам обеспечить нормальное проживание в своих домах: ремонтировать не спешите, обеспечить безопасность не собираетесь. Оплачивайте тогда съём жилья. ПВР мне предлагать не надо. У меня большой новый 110 кв. м дом. Почему я должна ютиться в ПВР? Притом ещё и ЧС нет», — написала белгородка.
Ещё одна жалоба появилась от другой местной жительницы. Она поинтересовалась, когда подрядчики «доделают свои косяки» на улице Фрунзе. По её словам, по номерам, указанных в паспортах объектов, невозможно дозвониться как минимум полтора месяца. Также женщина рассказала о качестве ремонта, которых сделали в доме её родителей.
«У моих родителей такого натворили, что жуть. На один скат крыши на фасад приляпали старый уголок и всё, на этом они справились. Заменили пару шиферин, посечённых осколками, а выходившие гвозди забить — не забили. Про разбитые заборы и ремонт хозпостроек вообще молчу», — заявила женщина.
Белгородке ответил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он попросил жительницу региона оставить свои контактные данные.