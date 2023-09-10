Жители белгородской Новой Таволжанки жалуются на восстановление домов

«Не можете нам обеспечить нормальное проживание в своих домах: ремонтировать не спешите, обеспечить безопасность не собираетесь. Оплачивайте тогда съём жилья. ПВР мне предлагать не надо. У меня большой новый 110 кв. м дом. Почему я должна ютиться в ПВР? Притом ещё и ЧС нет», — написала белгородка.