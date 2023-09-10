Явка на голосовании в Белгородской области выросла на 6%

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Областной избирком опубликовал обновлённые данные по явке белгородцев в единый день голосования. По состоянию на 15:00 10 сентября она составляет 41,61%. Всего в регионе насчитывается 914 избирательных участков, а количество избирателей превышает 833 тысячи.
Уровень явки на дополнительные выборы депутата в областную думу составляет 60,98%. На выборы в горсовет пришли 21,61% избирателей. Действует при этом 73 и 189 избирательных участка соответственно.
По состоянию на 10:00 в третий день голосования общий уровень явки равнялся 35,37%. На выборах в облдуму — 53,5%, а в горсовет — 16,6%.
Добавим, что накануне по состоянию на 15:00 общий уровень явки составлял 26,76%, на выборы в думу — 42,1%, в горсовет — 12,8%.