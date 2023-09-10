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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Белгородский избирком опубликовал обновлённые данные по явке на голосование

Явка на голосовании в Белгородской области выросла на 6%

10 сентября 2023, 12:22
Фото: 1MI

Белгородский избирком опубликовал обновлённые данные по явке на голосование

По состоянию на 15:00 10 сентября явка на голосование выросла до 41,61%. Ранее она превышала 35%, следует из данных, опубликованных облизбиркомом.
Сюжет
Выборы

Областной избирком опубликовал обновлённые данные по явке белгородцев в единый день голосования. По состоянию на 15:00 10 сентября она составляет 41,61%. Всего в регионе насчитывается 914 избирательных участков, а количество избирателей превышает 833 тысячи.

Уровень явки на дополнительные выборы депутата в областную думу составляет 60,98%. На выборы в горсовет пришли 21,61% избирателей. Действует при этом 73 и 189 избирательных участка соответственно.

По состоянию на 10:00 в третий день голосования общий уровень явки равнялся 35,37%. На выборах в облдуму — 53,5%, а в горсовет — 16,6%.

Добавим, что накануне по состоянию на 15:00 общий уровень явки составлял 26,76%, на выборы в думу — 42,1%, в горсовет — 12,8%.

явка избирателей в единый день голосованияявка избирателей в единый день голосования
явка избирателей в единый день голосования
Фото: избирком Белгородской области
Явка избирателей в Белгородской области превысила 35% в третий день голосования
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