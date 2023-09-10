Явка избирателей в Белгородской области превысила 35% в третий день голосования

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В белгородском избиркоме опубликовали данные по явке избирателей по состоянию на 10:00 10 сентября. Сегодня в регионе проходит третий, последний день голосования.
Согласно обновлённым данным, явка по региону в целом составила 35,37%. На дополнительных выборах депутата облдумы явка оказалась на уровне 53,5%, на выборах в горсовет — 16,6%.
Накануне избирательная комиссия опубликовала данные по явке во второй день голосования. По состоянию на 15:00 9 сентября она составляла 26,76%. Всего на территории региона открыто 914 избирательных участков. Явка на дополнительных выборах депутата облдумы и в городской совет равнялась 42,1% и 12,8% соответственно.
Напомним, трёхдневные выборы в Белгородской области стартовали 8 сентября. Сегодня, 10 сентября, в регионе проводится единый день голосования.