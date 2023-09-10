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Published Сегодня, 08:51

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Updated Сегодня, 08:53

Белгородский избирком сообщил о явке избирателей в третий день голосования

Явка избирателей в Белгородской области превысила 35% в третий день голосования

10 сентября 2023, 08:51
Фото: 1MI

Белгородский избирком сообщил о явке избирателей в третий день голосования

Областной избирком опубликовал обновлённые данные по явке. Информация актуальна на 10:00 10 сентября.
Сюжет
Выборы

В белгородском избиркоме опубликовали данные по явке избирателей по состоянию на 10:00 10 сентября. Сегодня в регионе проходит третий, последний день голосования.

Согласно обновлённым данным, явка по региону в целом составила 35,37%. На дополнительных выборах депутата облдумы явка оказалась на уровне 53,5%, на выборах в горсовет — 16,6%.

Накануне избирательная комиссия опубликовала данные по явке во второй день голосования. По состоянию на 15:00 9 сентября она составляла 26,76%. Всего на территории региона открыто 914 избирательных участков. Явка на дополнительных выборах депутата облдумы и в городской совет равнялась 42,1% и 12,8% соответственно.

Напомним, трёхдневные выборы в Белгородской области стартовали 8 сентября. Сегодня, 10 сентября, в регионе проводится единый день голосования.

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явка избирателей 10 сентября
Фото: избирком Белгородской области
Белгородский избирком рассказал о явке во второй день голосования
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