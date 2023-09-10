Явка избирателей в Белгородской области превысила 35% в третий день голосования

Накануне избирательная комиссия опубликовала данные по явке во второй день голосования. По состоянию на 15:00 9 сентября она составляла 26,76%. Всего на территории региона открыто 914 избирательных участков. Явка на дополнительных выборах депутата облдумы и в городской совет равнялась 42,1% и 12,8% соответственно.