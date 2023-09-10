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Ярмарка, работа ПВО под Белгородом и третий день голосования: итоги дня

Ярмарка, работа ПВО под Белгородом и третий день голосования: итоги дня

10 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Белгородцы оценили работу первой фермерской ярмарки этой осени, над Белгородским районом сработала система ПВО, а в регионе проходит последний день голосования.
Сюжет
Пво

Работа ярмарки

Белгородцы успели оценить качество работы первой фермерской ярмарки этой осени после соответствующего вопроса от губернатора Вячеслава Гладкова. Глава региона попросил жителей оставить свои замечания. В частности, он попросил рассказать о ценах и организации.

Высказались горожане по поводу цен. Одних они приятно удивили, однако они отметили, что в соседнем Воронеже они ниже. Другие посчитали, что стоимость продукции настолько высока, что дешевле будет приобрести товар в гипермаркете.

По поводу стоимости продуктов высказался министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко. По его словам, цены складываются из множества факторов. Он также объяснил, что стоимость связана с экологичным производством. Именно поэтому овощи и фрукты стоят дороже, чем в южных регионах РФ. Ответ чиновника вызвал критику в комментариях.

Ещё белгородцы высказались по поводу расположения торговых рядов. По их словам, стоило бы организовать ярмарку и в центре города, поскольку приезжать в одно место не очень удобно. Однако они также отметили, что сделать это не вышло бы из-за проведения мероприятия «Белгород в цвету».

Добавим, что на ярмарке реализовали 38 тонн продукции от практически 200 местных производителей. Всего же ярмарку посетили около 20 тыс. человек.

Белгородцев приятно удивили цены на ярмарке, но не понравилось её расположение
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Работа ПВО

Сегодня, 10 сентября, над Белгородским районом сработала система ПВО. Как стало известно от губернатора Вячеслава Гладкова, сбили беспилотник самолётного типа. Предварительно белгородцы слышали громкие звуки.

По данным главы региона, никто не пострадал. Разрушений, судя по всему, тоже нет. Фрагменты упали в огород частного домовладения. Все оперативные службы находились на месте происшествия.

Вскоре информацию губернатора подтвердили в Минобороны РФ. В военном ведомстве заявили о «пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».

Напомним, накануне ещё два летательных аппарата сбили над селом Щетиновка в Белгородском районе.

Над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа
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Явка избирателей

В областном избиркоме появились статистикой с явкой избирателей в единый день голосования. Сегодня, 10 сентября, проходит третий день выборов в Белгородской области.

По данным на 15:00, общая явка по региону выросла до 41,61% — на 6% после статистики на 10:00. Уровень явки на дополнительные выборы депутата в областную думу составлял 60,98%, а на выборы в горсовет пришли 21,61% избирателей. Всего в регионе насчитывается 914 избирательных участков, а количество избирателей превышает 833 тысячи.

Добавим, что в 10:00 уровень явки по региону составлял 35,37%. На дополнительных выборах депутата облдумы явка была на уровне 53,5%, на выборах в горсовет — 16,6%. Стартовало голосование в Белгородской области 8 сентября.

Явка на голосовании в Белгородской области выросла на 6%
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#Белгородская область#Белгородский район#Ярмарка#Беспилотник#Голосование#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Итоги дня
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