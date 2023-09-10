Ярмарка, работа ПВО под Белгородом и третий день голосования: итоги дня

Ещё белгородцы высказались по поводу расположения торговых рядов. По их словам, стоило бы организовать ярмарку и в центре города, поскольку приезжать в одно место не очень удобно. Однако они также отметили, что сделать это не вышло бы из-за проведения мероприятия «Белгород в цвету».