В результате прямого попадания полностью разрушило дом в белгородском селе

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Пять районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ 9 сентября. В трёх муниципалитетах зафиксировали разрушения. Один дом разрушило полностью, ещё два получили повреждения. Также пострадала линия электропередачи.
Белгородский район
Восемь снарядов выпустили по МАПП «Нехотеевка». В Щетиновке сбили два беспилотника ВСУ. Обошлось без последствий.
Волоконовский район
Под миномётный обстрел попал хутор Старый. Всего насчитали пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет.
Грайворонский горокруг
Под обстрел попало село Сподарюшино. По населённому пункту выпустили девять миномётных снарядов. Пострадавших нет. В одном доме выбило окна, пробило крышу, посекло входную дверь и забор. В другом доме повредило забор.
Краснояружский район
В селе Старолесье насчитали 15 прилётов. Никто не пострадал, но повредило ЛЭП. Её уже восстановили. В посёлке Прилесье уничтожили беспилотник противника. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.
Шебекинский горокруг
Один прилёт зафиксировали в селе Середа. В результате прямого попадания полностью разрушило дом. Никто не пострадал. Также под обстрелами были Терезовка, Новая Таволжанка, Муром. Всего насчитали 14 прилётов. Без последствий.