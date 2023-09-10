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Published Сегодня, 07:59

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Пять районов Белгородской области попало под обстрелы ВСУ за сутки

В результате прямого попадания полностью разрушило дом в белгородском селе

10 сентября 2023, 07:59
Фото: 1MI

Пять районов Белгородской области попало под обстрелы ВСУ за сутки

ВСУ атаковали село Середа в Шебекинском горокруге, в результате чего разрушило дом. Два домовладения пострадали в Грайворонском горокруге. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Пять районов Белгородской области попали под обстрелы ВСУ 9 сентября. В трёх муниципалитетах зафиксировали разрушения. Один дом разрушило полностью, ещё два получили повреждения. Также пострадала линия электропередачи.

Белгородский район

Восемь снарядов выпустили по МАПП «Нехотеевка». В Щетиновке сбили два беспилотника ВСУ. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Под миномётный обстрел попал хутор Старый. Всего насчитали пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский горокруг

Под обстрел попало село Сподарюшино. По населённому пункту выпустили девять миномётных снарядов. Пострадавших нет. В одном доме выбило окна, пробило крышу, посекло входную дверь и забор. В другом доме повредило забор.

Краснояружский район

В селе Старолесье насчитали 15 прилётов. Никто не пострадал, но повредило ЛЭП. Её уже восстановили. В посёлке Прилесье уничтожили беспилотник противника. В этом случае обошлось без разрушений и пострадавших.

Шебекинский горокруг

Один прилёт зафиксировали в селе Середа. В результате прямого попадания полностью разрушило дом. Никто не пострадал. Также под обстрелами были Терезовка, Новая Таволжанка, Муром. Всего насчитали 14 прилётов. Без последствий.

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