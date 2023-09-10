Сотрудники БИК отдали дань уважения героям Великой Отечественной войны

Сегодня сотрудники БИК и Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства внесли свой вклад в акцию «Волна памяти», во время которой они приветствовали и чествовали тех, кто сражался и погиб во время Великой Отечественной войны.

Дарья Макарова, исполнительный директор БИК, возглавила делегацию, возложив цветы к мемориалу Вечный огонь на Соборной площади. Этот знаковый жест стал символом дань уважения и памяти к бесценному подвигу героев войны.