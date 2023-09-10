Над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. Стало известно о сбитом беспилотнике самолётного типа. До этого белгородцы дважды слышали громкие звуки. Вскоре появилась и официальная информация от властей.
По данным главы региона, никто не пострадал. Однако обломки упали в огород частного дома.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте», — пишет Гладков.
Напомним, накануне два беспилотника сбили в Щетиновке Белгородского района. Кроме того, ВСУ атаковали другие районы. Есть разрушения. В Шебекинском горокруге в результате попадания снаряда полностью разрушило дом.