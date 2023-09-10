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Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над Белгородским районом беспилотнике

Над Белгородским районом сбили беспилотник самолётного типа

10 сентября 2023, 11:21
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков сообщил о сбитом над Белгородским районом беспилотнике

Один из обломков упал в огород частного домовладения. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сюжет
Пво

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе. Стало известно о сбитом беспилотнике самолётного типа. До этого белгородцы дважды слышали громкие звуки. Вскоре появилась и официальная информация от властей.

По данным главы региона, никто не пострадал. Однако обломки упали в огород частного дома.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения. Все оперативные службы находятся на месте», — пишет Гладков.

Напомним, накануне два беспилотника сбили в Щетиновке Белгородского района. Кроме того, ВСУ атаковали другие районы. Есть разрушения. В Шебекинском горокруге в результате попадания снаряда полностью разрушило дом.

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#Белгородская область#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Работа ПВО
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