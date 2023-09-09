Возвращение белгородских «Поездов здоровья» и второй день выборов: итоги субботы

В Старом Осколе на 5 км автодороги Юго-Западный подход к городу произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулём Renault SR не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в Chevrolet Cruze. По инерции Chevrolet врезался в Lada Vesta, а потом между собой столкнулись Lada Granta, Lada Kalina, Opel Corsa и Datsun. В итоге травмы получили водители Renault и Chevrolet.