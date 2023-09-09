Возвращение белгородских «Поездов здоровья» и второй день выборов: итоги субботы

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«Поезда здоровья» вновь на маршрутах
Передвижные медицинские центры начнут свою работу с 11 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Поезда здоровья» будут работать в четырёх муниципалитетах: Ракитянском, Прохоровском и Ровеньском районах, а также в Губкинском горокруге. Всего с начала года медики осмотрели 22 тысячи пациентов в более 90 населённых пунктах. График выездов — по ссылке.
Выборы. День 2
В регионе идёт второй день выборов. На 15:00 9 сентября явка избирателей достигла 26,76%. На дополнительных выборах депутата Белгородской облдумы седьмого созыва явка отмечалась на уровне 42,102%, а уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва достиг 12,80%. Вчера, 8 сентября, на 20:00 явка составила 19,11%.
Паровозик из семи машин
В Старом Осколе на 5 км автодороги Юго-Западный подход к городу произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулём Renault SR не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в Chevrolet Cruze. По инерции Chevrolet врезался в Lada Vesta, а потом между собой столкнулись Lada Granta, Lada Kalina, Opel Corsa и Datsun. В итоге травмы получили водители Renault и Chevrolet.