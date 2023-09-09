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Возвращение белгородских «Поездов здоровья» и второй день выборов: итоги субботы

Возвращение белгородских «Поездов здоровья» и второй день выборов: итоги субботы

9 сентября 2023, 16:00
Фото: 1MI
В Белгородской области подходит к концу второй день выборов. В населённые пункты возвращаются «Поезда здоровья», а в Старом Осколе произошло ДТП с участием семи машин. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
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Выборы

«Поезда здоровья» вновь на маршрутах

Передвижные медицинские центры начнут свою работу с 11 сентября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «Поезда здоровья» будут работать в четырёх муниципалитетах: Ракитянском, Прохоровском и Ровеньском районах, а также в Губкинском горокруге. Всего с начала года медики осмотрели 22 тысячи пациентов в более 90 населённых пунктах. График выездов — по ссылке.

Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на свои маршруты
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Выборы. День 2

В регионе идёт второй день выборов. На 15:00 9 сентября явка избирателей достигла 26,76%. На дополнительных выборах депутата Белгородской облдумы седьмого созыва явка отмечалась на уровне 42,102%, а уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва достиг 12,80%. Вчера, 8 сентября, на 20:00 явка составила 19,11%.

Белгородский избирком рассказал о явке во второй день голосования
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Паровозик из семи машин

В Старом Осколе на 5 км автодороги Юго-Западный подход к городу произошло ДТП с участием семи автомобилей. По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулём Renault SR не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в Chevrolet Cruze. По инерции Chevrolet врезался в Lada Vesta, а потом между собой столкнулись Lada Granta, Lada Kalina, Opel Corsa и Datsun. В итоге травмы получили водители Renault и Chevrolet.

В Белгородской области девушка устроила массовое ДТП с семью машинами
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