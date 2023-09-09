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В Белгородской области девушка устроила массовое ДТП с семью машинами

В Белгородской области девушка устроила массовое ДТП с семью машинами

9 сентября 2023, 12:47
Фото: ГИБДД по Белгородской области
Авария произошла в Старом Осколе. Есть пострадавшие. Подробности сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Сюжет
Авария

По информации ведомства, 8 сентября около 19:40 в Старом Осколе на 5 км автодороги Юго-Западный подход к городу произошло ДТП с участием семи автомобилей.

По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулём Renault SR не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в Chevrolet Cruze. За рулём была 44-летняя женщина.

По инерции Chevrolet врезался в Lada Vesta, а потом между собой столкнулись Lada Granta, Lada Kalina, Opel Corsa и Datsun.

В итоге травмы получили водители Renault и Chevrolet.

Напомним, ранее в Белгородской области погиб водитель. Он въехал в светофор. В этот же день в Белгороде на улице 60 лет Октября, 5 при повороте 35-летний водитель Hyundai Creta наехал на 12-летнего велосипедиста, который двигался по дороге в том же направлении. Ребёнок получил травмы.

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#Город#Белгородская область#Происшествия#Авария#Кристина Семенчук
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