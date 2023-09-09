В Белгородской области девушка устроила массовое ДТП с семью машинами

Напомним, ранее в Белгородской области погиб водитель. Он въехал в светофор. В этот же день в Белгороде на улице 60 лет Октября, 5 при повороте 35-летний водитель Hyundai Creta наехал на 12-летнего велосипедиста, который двигался по дороге в том же направлении. Ребёнок получил травмы.