Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В белгородском Муроме начнут восстанавливать соцобъекты

В белгородском Муроме начнут восстанавливать соцобъекты

9 сентября 2023, 14:18
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Ранее рабочие не могли приступить к восстановительным работам из-за постоянных обстрелов. Сейчас ситуация изменилась. Подробнее рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По данным губернатора, на следующей неделе, в среду, в приграничное село Муром придут заказанные строительные материалы для четырёх объектов, которые расположены в центре населённого пункта. Это ДК, детский сад, школа и ФАП.

Они больше всего пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.

К сожалению, в течение длительного времени, точнее, больше года, мы не могли ничего сделать в этой части села из-за постоянных обстрелов. Однако сейчас ситуация сдвинулась с места — источник финансирования определён и строители уже на следующей неделе приступят к закрытию теплового контура зданий и подключению системы отопления.
Вячеслав Гладков ⠀
«Требуют дизайнерских решений»: Гладков — о проблемах восстановления жилья шебекинцев
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде завершают восстановление пострадавших от БПЛА домов на ЕсенинаТранш из внебюджетного фонда направят на восстановление нежилых построек в ШебекиноМэр Белгорода назвал сроки восстановления повреждённого беспилотником дома на Есенина
#Общество#Белгородская область#Объекты#Кристина Семенчук#Материалы#Вячеслав Гладков#ВСУ#Восстановительные работы#Приграничье#СВО
Подпишитесь
Обещаем, этот последний: как мошенники водили белгородца из банка в банк за кредитами
Вчера, 14:55
Выборы, «Белгород в цвету» и назначения: как прошла неделя в Белгородской области
Вчера, 14:48
«Диверсия со стороны соседнего государства?» Белгородцы вновь испугались голубей
Вчера, 13:28
Почти каждый пятый белгородец проголосовал в пятницу
Сегодня, 09:08
Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты белгородского села
Сегодня, 11:01
Белгородский избирком рассказал о явке во второй день голосования
Сегодня, 14:02