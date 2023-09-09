В белгородском Муроме начнут восстанавливать соцобъекты

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По данным губернатора, на следующей неделе, в среду, в приграничное село Муром придут заказанные строительные материалы для четырёх объектов, которые расположены в центре населённого пункта. Это ДК, детский сад, школа и ФАП.
Они больше всего пострадали от обстрелов со стороны ВСУ.
К сожалению, в течение длительного времени, точнее, больше года, мы не могли ничего сделать в этой части села из-за постоянных обстрелов. Однако сейчас ситуация сдвинулась с места — источник финансирования определён и строители уже на следующей неделе приступят к закрытию теплового контура зданий и подключению системы отопления.
Вячеслав Гладков ⠀