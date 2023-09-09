Разрушенные дома и лопнувшее окно в школе: последствия обстрела Белгородской области

13 артиллерийских снарядов выпустили по селу Петровка, два — по селу Устинка, а по МАПП «Нехотеевка» — один. По четыре артиллерийских снаряда угодили по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор. Также последний населённый пункт противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка. Там зафиксировали 30 гранатомётных выстрелов. Но ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀