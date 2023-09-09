Разрушенные дома и лопнувшее окно в школе: последствия обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Белгородский район
13 артиллерийских снарядов выпустили по селу Петровка, два — по селу Устинка, а по МАПП «Нехотеевка» — один. По четыре артиллерийских снаряда угодили по сёлам Журавлёвка и Красный Хутор. Также последний населённый пункт противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка. Там зафиксировали 30 гранатомётных выстрелов. Но ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет. ⠀
Валуйский горокруг
Под артиллерийский обстрел попало село Кукуевка. Там зафиксировали пять прилётов. Никто не пострадал, разрушений также нет. Над Валуйками система ПВО сбила БПЛА самолётного типа. Пострадавших нет. Но повреждения выявили в девяти частных домах и двух хозпостройках. Там выбиты окна, посечены кровли и заборы. В одной из школ лопнул стеклопакет. Повреждён один легковой автомобиль. ⠀
Грайворонский горокруг
По окраине села Дроновка противник выпустил 10 миномётных снарядов, по окраине села Сподарюшино — девять, а по окраине хутора Байрак — четыре. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет. ⠀
Шебекинский горокруг
Под миномётный обстрел попало село Середа. Там зафиксировали семь прилётов. Обошлось без последствий. По селу Новая Таволжанка выпустили 11 миномётных и три артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получил фасад одного частного дома и разрушена одна хозпостройка.