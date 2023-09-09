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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

ВСУ обстреляли ещё одно белгородское село

Пробита кровля и повреждён забор: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

9 сентября 2023, 13:35
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

ВСУ обстреляли ещё одно белгородское село

Под атакой оказалось село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
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Обстрел

9 сентября ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Под огнём оказалось село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Как сообщил губернатор, пострадавших нет.

Однако повреждения зафиксировали в двух частных домах. В одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором — повреждён забор.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Ранее ВСУ открыли огонь по окраине села Староселье в Краснояружском районе. Пострадавших также не было. Но повреждения получила линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты села Теребрено.

Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты белгородского села
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