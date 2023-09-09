Пробита кровля и повреждён забор: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
9 сентября ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. Под огнём оказалось село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Как сообщил губернатор, пострадавших нет.
Однако повреждения зафиксировали в двух частных домах. В одном доме пробита кровля, выбиты окна, посечен забор, во втором — повреждён забор.
На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.
Ранее ВСУ открыли огонь по окраине села Староселье в Краснояружском районе. Пострадавших также не было. Но повреждения получила линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты села Теребрено.