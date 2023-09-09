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Под дулом: в Сети появился фейк о принуждении жителей Херсонской области голосовать

Под дулом: в Сети появился фейк о принуждении жителей Херсонской области голосовать

9 сентября 2023, 12:10
Фото: 1MI
В населённом пункте Херсонской области людей заставляют голосовать под дулом автомата прямо на дому. Выясняем, почему эта информация не соответствует действительности.
Сюжет
Выборы

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В украинских Telegram-каналах распространяется видео, на котором жителей города Олешки в Херсонской области якобы заставляют голосовать под дулом автомата прямо на дому. Материал снят местной жительницей.

Видео: Telegram-канал "Инсайдер"

Но на самом деле, это провокация, а видео содержит элементы постановки. К примеру, изначально нужно обратить внимание на адрес, куда подъезжает машина. Это улица Лесная, 32.

На видео видно, что съёмка происходит из дома, по соседству с которым находится поле. Но у реального адреса в данном населённом пункте виды другие. Судя по картам, рядом со зданием по указанной локации есть строения с заборами. Подтверждение этой информации есть на кадастровом плане, где отмечены соседние дома.

Второй момент — съёмка начинается в тот момент, когда подъезжает автомобиль. Если прислушаться, звук мотора очень громкий, слышно даже как закрывается дверь авто и скольжение по рельсе.

Но на видео видно, что окно закрыто, а расстояние до машины большое. Возможно, аудиорожку, в которой слышен призыв, просто наложили на видео.

Таким образом, картинка на видео не совпадает с тем, за что её выдают авторы фейка.

Стоит отметить, что наибольшее количество фейков, которые распространяет Украина вокруг единого дня голосования, приходится на Херсонскую область, где впервые проходят выборы регионального парламента и депутатов местных советов.

Об этом сообщили в ходе брифинга в ЦИК РФ 9 сентября. Так, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова отметила, что украинская сторона часто распространяет большое количество недостоверной информации, которая связана с персональными данными избирателей и с якобы голосованием «под дулами автоматов», передаёт ТАСС.

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