Под дулом: в Сети появился фейк о принуждении жителей Херсонской области голосовать

На видео видно, что съёмка происходит из дома, по соседству с которым находится поле. Но у реального адреса в данном населённом пункте виды другие. Судя по картам, рядом со зданием по указанной локации есть строения с заборами. Подтверждение этой информации есть на кадастровом плане, где отмечены соседние дома.