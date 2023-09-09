Почти каждый пятый белгородец проголосовал в пятницу

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Всего на территории региона открыты 914 избирательных участков. Количество избирателей превышает 833 тысячи человек.
В региональном избиркоме представили данные о явке избирателей по состоянию на 20:00 8 сентября. Она составила 19,11%.
На дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва явка достигла уровня 29,55%. Всего открыто 73 участка для более 48 тысяч избирателей.
Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва составил 8,85%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тысяч избирателей.
Трёхдневные выборы в Белгородской области стартовали 8 сентября. Единый день голосования состоится 10 сентября. В текущем году зарегистрировались 3263 кандидата.