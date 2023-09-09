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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Белгородской области завершился первый день голосования

Почти каждый пятый белгородец проголосовал в пятницу

9 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI

В Белгородской области завершился первый день голосования

Избирком Белгородской области опубликовал данные по явке избирателей по состоянию на 20:00 8 сентября. Судя по статистике, в первый день выборов свой голос отдал почти каждый пятый белгородец.
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Выборы

Всего на территории региона открыты 914 избирательных участков. Количество избирателей превышает 833 тысячи человек.

В региональном избиркоме представили данные о явке избирателей по состоянию на 20:00 8 сентября. Она составила 19,11%.

На дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва явка достигла уровня 29,55%. Всего открыто 73 участка для более 48 тысяч избирателей.

Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва составил 8,85%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тысяч избирателей.

Трёхдневные выборы в Белгородской области стартовали 8 сентября. Единый день голосования состоится 10 сентября. В текущем году зарегистрировались 3263 кандидата.

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#Общество#Белгородская область#Выборы#Избирком#Явка#Белгород#Кристина Семенчук
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