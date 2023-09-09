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Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты белгородского села

Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты белгородского села

9 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

9 сентября ВСУ открыли огонь по окраине села Староселье в Краснояружском районе. Как сообщил губернатор, пострадавших нет. Но повреждения получила линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты села Теребрено.

Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли населённые пункты в четырёх муниципалитетах области. Погибших и раненых нет. Однако повреждения получили частные дома, хозпостройки и школа.

Ранее стало известно, что ВСУ стягивают резервные части в Харьковскую область. Об этом в эфире федерального ТВ заявил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, добавив, что местных жителей в связи с этим выгоняют из домов.

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#Белгородская область#Происшествия#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ
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