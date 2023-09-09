Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты белгородского села

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
9 сентября ВСУ открыли огонь по окраине села Староселье в Краснояружском районе. Как сообщил губернатор, пострадавших нет. Но повреждения получила линия электропередачи. Под отключение попадают абоненты села Теребрено.
Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
Напомним, накануне ВСУ обстреляли населённые пункты в четырёх муниципалитетах области. Погибших и раненых нет. Однако повреждения получили частные дома, хозпостройки и школа.
Ранее стало известно, что ВСУ стягивают резервные части в Харьковскую область. Об этом в эфире федерального ТВ заявил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, добавив, что местных жителей в связи с этим выгоняют из домов.