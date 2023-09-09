Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты белгородского села

Ранее стало известно, что ВСУ стягивают резервные части в Харьковскую область. Об этом в эфире федерального ТВ заявил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, добавив, что местных жителей в связи с этим выгоняют из домов.