Гладков вновь проверил восстановление домов в Шебекино

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Как отметил губернатор, в доме №12 на улице Парковой строители уже завершили установку новых стеновых панелей, перегородок и плит перекрытия, повреждённых взрывом снаряда в подъездах №5 и №6.
Выполнили опрессовку, промывку и продувку всех уцелевших трубопроводов на первом, втором и третьем этажах, а также параллельно произвели лабораторное испытание уцелевшей части системы электроснабжения дома.
Также строители на половину завершили монтаж стропильных конструкций кровли и сейчас делают монтаж внутренних систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, чтобы постепенно переходить на отделочные работы повреждённых квартир.
Что касается многоквартирного дома №3 на улице Парковой, сейчас ведутся работы по заливке третьего этажа и монтаж опалубки перекрытия над четвёртым этажом.
Очень рад, что никто не знал про мой приезд, приятно видеть ответственность строителей за порученные работы. Тем более, что переживаний, особенно у жителей этого дома, было много. ⠀
Вячеслав Гладков