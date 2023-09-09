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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Гладков вновь проверил восстановление домов в Шебекино

Гладков вновь проверил восстановление домов в Шебекино

9 сентября 2023, 14:26
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Глава региона Вячеслав Гладков посетил дома №12 и №3 на улице Парковой. О ходе работ он сообщил в своих соцсетях.

Как отметил губернатор, в доме №12 на улице Парковой строители уже завершили установку новых стеновых панелей, перегородок и плит перекрытия, повреждённых взрывом снаряда в подъездах №5 и №6.

Выполнили опрессовку, промывку и продувку всех уцелевших трубопроводов на первом, втором и третьем этажах, а также параллельно произвели лабораторное испытание уцелевшей части системы электроснабжения дома.

Также строители на половину завершили монтаж стропильных конструкций кровли и сейчас делают монтаж внутренних систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, чтобы постепенно переходить на отделочные работы повреждённых квартир.

Что касается многоквартирного дома №3 на улице Парковой, сейчас ведутся работы по заливке третьего этажа и монтаж опалубки перекрытия над четвёртым этажом.

Очень рад, что никто не знал про мой приезд, приятно видеть ответственность строителей за порученные работы. Тем более, что переживаний, особенно у жителей этого дома, было много. ⠀
Вячеслав Гладков
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#Общество#Дом#Проверка#Работы#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Восстановление#Приграничье#Шебекинский горокруг
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