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Белгородцы срывали со стендов листовки кандидатов в депутаты

Белгородцы срывали со стендов листовки кандидатов в депутаты

9 сентября 2023, 10:00
Фото: 1MI
Видео опубликовал один из кандидатов. Официальной информации о нарушениях на выборах в Белгородской области от регионального избиркома пока не поступало.
Сюжет
Выборы

Дмитрий Рудов, кандидат в депутаты горсовета Белгорода, опубликовал видео, на кадрах которого видно, как жители областного центра забирают с собой агитационные материалы, которые были размещены на стендах возле многоквартирных домов. Кроме этого, ему попался упавший стенд, на котором были размещены агитационные материалы.

Официальной информации о нарушениях на выборах в Белгородской области от регионального избиркома пока не поступало.

Напомним, в Белгородской области стартовали выборы. В списки избирателей включили 838 тысяч белгородцев. Работает 914 избирательных участков.

По состоянию на 20:00 8 сентября явка избирателей составила 19,11%. То есть, свой голос оставил каждый пятый белгородец.

На дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва явка достигла уровня 29,55%. Всего открыто 73 участка для более 48 тысяч избирателей.

Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва составил 8,85%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тысяч избирателей.

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