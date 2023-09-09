Белгородцы срывали со стендов листовки кандидатов в депутаты

Дмитрий Рудов, кандидат в депутаты горсовета Белгорода, опубликовал видео, на кадрах которого видно, как жители областного центра забирают с собой агитационные материалы, которые были размещены на стендах возле многоквартирных домов. Кроме этого, ему попался упавший стенд, на котором были размещены агитационные материалы.