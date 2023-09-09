Белгородцы срывали со стендов листовки кандидатов в депутаты

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Дмитрий Рудов, кандидат в депутаты горсовета Белгорода, опубликовал видео, на кадрах которого видно, как жители областного центра забирают с собой агитационные материалы, которые были размещены на стендах возле многоквартирных домов. Кроме этого, ему попался упавший стенд, на котором были размещены агитационные материалы.
Официальной информации о нарушениях на выборах в Белгородской области от регионального избиркома пока не поступало.
Напомним, в Белгородской области стартовали выборы. В списки избирателей включили 838 тысяч белгородцев. Работает 914 избирательных участков.
По состоянию на 20:00 8 сентября явка избирателей составила 19,11%. То есть, свой голос оставил каждый пятый белгородец.
На дополнительных выборах депутата облдумы седьмого созыва явка достигла уровня 29,55%. Всего открыто 73 участка для более 48 тысяч избирателей.
Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва составил 8,85%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тысяч избирателей.