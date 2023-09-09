Белгородский избирком рассказал о явке во второй день голосования

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В региональном избиркоме опубликовали данные о явке избирателей по состоянию на 15:00 9 сентября. По региону показатель достиг 26,76%.
На дополнительных выборах депутата Белгородской облдумы седьмого созыва явка отмечается на уровне 42,102%. Всего действует 73 участка для 48,6 тыс. избирателей.
Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва достиг 12,80%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тыс. избирателей.
Напомним, по данным на 20:00 8 сентября явка избирателей составила 19,11%.
Трёхдневные выборы в Белгородской области стартовали 8 сентября. Единый день голосования состоится 10 сентября. В текущем году зарегистрировались 3263 кандидата.