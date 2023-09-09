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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Белгородский избирком рассказал о явке во второй день голосования

Белгородский избирком рассказал о явке во второй день голосования

9 сентября 2023, 14:02
Фото: 1MI
Явка избирателей в Белгородской области на 15.00 во второй день голосования составила 26,76%. Всего на территории региона открыты 914 избирательных участков.
Сюжет
Выборы

В региональном избиркоме опубликовали данные о явке избирателей по состоянию на 15:00 9 сентября. По региону показатель достиг 26,76%.

На дополнительных выборах депутата Белгородской облдумы седьмого созыва явка отмечается на уровне 42,102%. Всего действует 73 участка для 48,6 тыс. избирателей.

Уровень явки в Белгороде на выборы депутатов горсовета седьмого созыва достиг 12,80%. При этом насчитывается 189 избирательных участков для 276,8 тыс. избирателей.

Фото: Белгородский избирком

Напомним, по данным на 20:00 8 сентября явка избирателей составила 19,11%.

Трёхдневные выборы в Белгородской области стартовали 8 сентября. Единый день голосования состоится 10 сентября. В текущем году зарегистрировались 3263 кандидата.

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