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Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на свои маршруты

Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на свои маршруты

9 сентября 2023, 06:40
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. «Поезда здоровья» будут работать в четырёх муниципалитетах области.
Сюжет
Медики

По данным губернатора, с 11 сентября возвращаются на маршруты движения «Поезда здоровья». Они будут работать в четырёх муниципалитетах: Ракитянском, Прохоровском и Ровеньском районах, а также в Губкинском горокруге.

Всего с начала текущего года «Поезда здоровья» посетили более 90 населённых пунктов и 16 пунктов временного размещения. Медики осмотрели 22 тысячи человек. У 350 пациентов определили признаки серьёзных заболеваний, которые угрожали жизни.

Большой востребованностью пользуются наши «Поезда здоровья», и я надеюсь, что они и дальше будут успешно работать на благо наших жителей, то есть вас, дорогие друзья!
Вячеслав Гладков

График выездов «Поездов здоровья» с 11–15 сентября:

  • с. Подольхи, Прохоровский район;
  • с. Дмитриевка, Ракитянский район;
  • с. Ржевка, Ровеньской район;
  • с. Сергиевка, Губкинский горокруг.

С 18–22 сентября:

  • с. Радьковка, Прохоровский район;
  • с. Солдатское, Ракитянский район;
  • с. Викторополь, Вейделевский район;
  • с. Скородное, Губкинский горокруг.
Вячеслав Гладков поделился подробностями работы белгородских «Поездов здоровья»
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#Белгородская область#Медики#Маршруты#Заболевания#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Населённые пункты#Поезда здоровья
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