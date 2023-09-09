Белгородские «Поезда здоровья» возвращаются на свои маршруты

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
По данным губернатора, с 11 сентября возвращаются на маршруты движения «Поезда здоровья». Они будут работать в четырёх муниципалитетах: Ракитянском, Прохоровском и Ровеньском районах, а также в Губкинском горокруге.
Всего с начала текущего года «Поезда здоровья» посетили более 90 населённых пунктов и 16 пунктов временного размещения. Медики осмотрели 22 тысячи человек. У 350 пациентов определили признаки серьёзных заболеваний, которые угрожали жизни.
Большой востребованностью пользуются наши «Поезда здоровья», и я надеюсь, что они и дальше будут успешно работать на благо наших жителей, то есть вас, дорогие друзья!
Вячеслав Гладков
График выездов «Поездов здоровья» с 11–15 сентября:
С 18–22 сентября: