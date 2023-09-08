Выборы, «Белгород в цвету» и назначения: как прошла неделя в Белгородской области

8 сентября в областном центре состоялось открытие «Белгород в цвету». Изюминкой праздника стал ледяной рояль с настоящими клавишами, пианистка и «цветочная пара». А ещё белгородцев удивила сцена на воде. Изначально планировалось, что она будет в три раза меньше, но в итоге её значительно увеличили в размерах.