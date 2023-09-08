Выборы, «Белгород в цвету» и назначения: как прошла неделя в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
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Updated Сегодня, 14:50
8 сентября в областном центре состоялось открытие «Белгород в цвету». Изюминкой праздника стал ледяной рояль с настоящими клавишами, пианистка и «цветочная пара». А ещё белгородцев удивила сцена на воде. Изначально планировалось, что она будет в три раза меньше, но в итоге её значительно увеличили в размерах.
В ходе открытия на Театральном проезде гости праздника смогли увидеть студентов Института искусств и культуры в нарядах 19 века, стать участниками цветочной литературной викторины и даже оформить Пушкинскую карту. Кроме этого, гостей развлекали герои сказок и мультфильмов. Подробнее о «Белгород в цвету» читайте в сюжете Бел.Ру.
Глава Красногвардейского района Анна Куташова ушла со своей должности. Досрочный уход чиновницы с поста главы муниципалитета подтвердил глава региона Вячеслав Гладков. Чуть позже появилась информация, что Куташова станет исполняющей обязанности главы Белгородского района. А её место может занять Галина Руденко, которая стоит во главе Муромской территориальной администрации (Шебекинский горокруг). Затем появилась информация, что Руденко стала первым заместителем главы администрации Красногвардейского района.
Перестановки произошли и в Старом Осколе. Директором управления жизнеобеспечением и развитием Старооскольского горокруга назначили Александра Чеснокова. Как бы кому ни хотелось, он не является родственником действующего главы муниципалитета. Ранее Александр Чесноков работал в администрации Белгорода, а затем отвечал за благоустройство Яковлевского горокруга.
А в местном управлении образования пост главы по собственному желанию покинула Наталия Дереча. Она занимала данную должность с 2019 года, а ранее была руководителем управления образования администрации Чернянского района.
К сожалению, неделя не прошла без трагических новостей. 5 сентября ВСУ дважды обстреляли село Козинка в Грайворонском горокруге. Во время второго обстрела погиб местный житель Леонид Александрович. Он шёл в гости к соседям, но не успел укрыться в доме. Снаряд настиг его во дворе.
Тогда же ранения получила 67-летняя местная жительница. У неё была минно-взрывная травма и осколочные ранения бёдер. Белгородку прооперировали, из мягких тканей врачи удалили два осколка.
Ранее, напомним, в посёлке Уразово в Валуйском горокруге погиб сотрудник УФСИН, который в выходной день вышел из дома забрать пиццу. Женщина, которая пиццу доставляла, была ранена.
С 8 по 10 сентября в областном центре проходят выборы депутатов Белгородского городского совета. Политические партии выдвинули 200 кандидатов. Часть были выдвинуты по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Журналисты Бел.Ру изучили список претендентов и узнали, что среди кандидатов числятся 23 безработных. Это как уроженцы Белгорода, районов, так и других государств и субъектов РФ. Также свои кандидатуры на участие в выборах зарегистрировали 20 пенсионеров.
Среди остальных желающих получить место в горсовете значатся специалисты по социальной работе, бизнесмены, бухгалтеры, директоры, представители СМИ, студенты, учёные, тьюторы и представители рабочих профессий (механики, техники и электросварщики).
Проходят выборы и в других муниципалитетах. А также белгородцам предстоит выбрать депутата областной думы.
Житель Шебекино Сергей Волков исполнил свою мечту — отправился на велосипеде в Стамбул через Грузию. За всё время белгородец проехал 1,5 тысячи километров. Правда, предшествовали такому решению обстрелы его города.
В путь шебекинец отправился с 27 тыс. рублей. Часть средств он потратил в Грузии — купил сим-карту, оплатил хостел и еду. К моменту приезда в Турцию у него осталось только 7,6 тысячи рублей. О своих приключениях Волков рассказывает в своём Telegram-канале.