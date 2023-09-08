Вячеслав Гладков проведёт масштабную прямую линию в соцсетях

В среду, 13 сентября, пройдёт прямая линия в соцсетях главы региона (Telegram-канал, Одноклассники и Вконтакте). В 19:00 Вячеслав Гладков ответит на вопросы, интересующие жителей Белгородской области. Задать их можно заранее в специальном боте в Тelegram: t.me/voprosgladkovbot. Для этого достаточно перейти по ссылке, запустить бот и написать сообщение, которое вы хотите передать губернатору.