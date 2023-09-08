ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область: Гладков сообщил о последствиях

Добавим, что только накануне глава региона привёл количество пострадавших от обстрелов зданий в Шебекино и Новой Таволжанке. Так, в столице горокруга повреждено 834 здания. В Новой Таволжанке пострадали 1020 объектов. В статистику вошли многоквартирные и частные жилые дома, соцобъекты.