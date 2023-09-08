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ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область: Гладков сообщил о последствиях

8 сентября 2023, 09:57
Фото: 1MI

ВСУ повторно обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области

Уже точно известно, что повреждён частный дом. На месте происшествия работает комиссия для оценки ущерба, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 8 сентября повторно обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Уже точно известно, что повреждения получил один частный дом. Осколками посекло фасад.

Пострадавших среди мирных жителей, как утверждает губернатор Вячеслав Гладков, нет. На месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

Напомним, что при первом обстреле Новой Таволжанки 8 сентября снарядом повредило хозпостройку.

Добавим, что только накануне глава региона привёл количество пострадавших от обстрелов зданий в Шебекино и Новой Таволжанке. Так, в столице горокруга повреждено 834 здания. В Новой Таволжанке пострадали 1020 объектов. В статистику вошли многоквартирные и частные жилые дома, соцобъекты.

7 сентября в Белгородской области под обстрелы попали шесть приграничных районов. В результате три дома пострадали, загорелась сухая трава.

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