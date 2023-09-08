ВСУ подтягивают резервные части в соседнюю с Белгородской область

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
ВСУ стягивают резервные части в Харьковскую область. Об этом в эфире федерального ТВ заявил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, добавив, что местных жителей в связи с этим выгоняют из домов.
По словам Ганчева, в последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе западных наёмников. Точное количество сформировавшейся группировки неизвестно.
«Местное население именно с той стороны говорит, что всё-таки очень много заехало военных, они занимают целые посёлки, дома, людей в принудительном порядке эвакуируют», — утверждает он.
Ганчев добавил, что там формируются казармы. Также он утверждает, что противник продолжает попытки прорыва российской обороны в Харьковской области. ВСУ в том числе используют и диверсионные группировки.
Напомним, на днях украинская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию РФ. Удар диверсантов отбили в Брянской области.