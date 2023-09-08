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ВСУ подтягивают резервные части в соседнюю с Белгородской область

ВСУ подтягивают резервные части в соседнюю с Белгородской область

8 сентября 2023, 12:51
Фото: Midjourney
Вооружённые силы Украины подтягивают резервные части в Харьковскую область. В их числе есть западные наёмники, заявил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. Подробности сообщает РИА «Новости».

ВСУ стягивают резервные части в Харьковскую область. Об этом в эфире федерального ТВ заявил глава Харьковской гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, добавив, что местных жителей в связи с этим выгоняют из домов.

По словам Ганчева, в последние дни фиксируется очень большой подход резервных частей, в том числе западных наёмников. Точное количество сформировавшейся группировки неизвестно.

«Местное население именно с той стороны говорит, что всё-таки очень много заехало военных, они занимают целые посёлки, дома, людей в принудительном порядке эвакуируют», — утверждает он.

Ганчев добавил, что там формируются казармы. Также он утверждает, что противник продолжает попытки прорыва российской обороны в Харьковской области. ВСУ в том числе используют и диверсионные группировки.

Напомним, на днях украинская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию РФ. Удар диверсантов отбили в Брянской области.

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#Белгородская область#Харьковская область#Брянская область#Белгород#Наталья Корявых#Спецоперация на Украине#ВСУ#Резервы#СВО#Виталий Ганчев#Наёмники
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