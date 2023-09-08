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Published Сегодня, 17:38

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Updated Сегодня, 17:40

На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"

Волшебные гости украсили «Белгород в цвету»: город посетили цветочные феи

8 сентября 2023, 17:38
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"

На «Белгороде в цвету» с танцами выступили «цветочные феи»

Белгород посетили цветочные феи, которые своими волшебными танцами и взаимодействием с гостями погрузили их в волшебную сказку на прогулке вдоль красочного фонтана.

На подходе к фонтану «Непобедимый» гостей «Белгород в цвету» пленили завораживающими танцами волшебные гости. Белгородцы с восхищением прозвали их «цветочными феями». Желание сфотографироваться или прогуляться и станцевать с ними выразили и дети, и взрослые. Прогулка в компании изящных девушек и юношей вдоль фонтана, украшенного венками и цветочным «салютом», позволила окунуться в волшебную сказку.

Цветочные феи, несмотря на свою молчаливость, активно взаимодействовали с гостями и радовали маленьких жителей своими объятиями. Лёгкие и воздушные костюмы во время каждого движения тоже оживали. Белгородцы сравнивали их с лепестками цветов.

По количеству восторженных зрителей волшебное шоу составило конкуренцию ранее установленному ледяному роялю. «Белгород в цвету» удивляет жителей города с самого утра и продолжает радовать вечером.

На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
На мероприятии "Белгород в цвету" с танцами выступили "цветочные феи"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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#Город#Шоу#Фонтан#Белгород#Белгород в цвету#Татьяна Лукащева
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