Волшебные гости украсили «Белгород в цвету»: город посетили цветочные феи

На подходе к фонтану «Непобедимый» гостей «Белгород в цвету» пленили завораживающими танцами волшебные гости. Белгородцы с восхищением прозвали их «цветочными феями». Желание сфотографироваться или прогуляться и станцевать с ними выразили и дети, и взрослые. Прогулка в компании изящных девушек и юношей вдоль фонтана, украшенного венками и цветочным «салютом», позволила окунуться в волшебную сказку.