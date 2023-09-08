Волшебные гости украсили «Белгород в цвету»: город посетили цветочные феи

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
На подходе к фонтану «Непобедимый» гостей «Белгород в цвету» пленили завораживающими танцами волшебные гости. Белгородцы с восхищением прозвали их «цветочными феями». Желание сфотографироваться или прогуляться и станцевать с ними выразили и дети, и взрослые. Прогулка в компании изящных девушек и юношей вдоль фонтана, украшенного венками и цветочным «салютом», позволила окунуться в волшебную сказку.
Цветочные феи, несмотря на свою молчаливость, активно взаимодействовали с гостями и радовали маленьких жителей своими объятиями. Лёгкие и воздушные костюмы во время каждого движения тоже оживали. Белгородцы сравнивали их с лепестками цветов.
По количеству восторженных зрителей волшебное шоу составило конкуренцию ранее установленному ледяному роялю. «Белгород в цвету» удивляет жителей города с самого утра и продолжает радовать вечером.