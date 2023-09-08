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Молодая курянка скончалась от отравления шаурмой

В соседнем с Белгородской областью регионе произошло массовое отравление шаурмой

8 сентября 2023, 07:57
Фото: 1MI

Молодая курянка скончалась от отравления шаурмой

В соседней области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки в результате отравления продукцией в торговой точке. Курянка попала в больницу, но врачи не смогли её спасти. Об отравлении сообщили ещё девять человек, говорится в релизе курского СК.

В Курской области 22-летняя девушка умерла после того, как поела шаурму. Возбуждено уголовное дело по факту смерти курянки в результате отравления продукцией в торговой точке.

Как считает следствие, 6 сентября потерпевшая купила шаурму в киоске во Льгове. После обеда девушка почувствовала недомогание и вызвала скорую. Пациентку увезли в областную больницу. Вскоре ей стало хуже, и она умерла, несмотря на оказанную врачами медпомощь.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства преступления. Также сообщается, что за медпомощью обращались ещё девять человек со схожими симптомами из-за купленной шаурмы в том же киоске. Продолжается проведение процессуальной проверки.

В курском Роспотребнадзоре тоже проводят проверку после случившейся трагедии. В частности, из-за обращений в больницы девяти человек. У них выявили острую кишечную инфекцию.

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#Происшествия#Курская область#Больница#Уголовное дело#Смерть#Черноземье#Отравление#Наталья Корявых#Шаурма
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