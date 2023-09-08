В соседнем с Белгородской областью регионе произошло массовое отравление шаурмой

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В Курской области 22-летняя девушка умерла после того, как поела шаурму. Возбуждено уголовное дело по факту смерти курянки в результате отравления продукцией в торговой точке.
Как считает следствие, 6 сентября потерпевшая купила шаурму в киоске во Льгове. После обеда девушка почувствовала недомогание и вызвала скорую. Пациентку увезли в областную больницу. Вскоре ей стало хуже, и она умерла, несмотря на оказанную врачами медпомощь.
Теперь следователи устанавливают обстоятельства преступления. Также сообщается, что за медпомощью обращались ещё девять человек со схожими симптомами из-за купленной шаурмы в том же киоске. Продолжается проведение процессуальной проверки.
В курском Роспотребнадзоре тоже проводят проверку после случившейся трагедии. В частности, из-за обращений в больницы девяти человек. У них выявили острую кишечную инфекцию.