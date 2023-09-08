В соседнем с Белгородской областью регионе произошло массовое отравление шаурмой

Молодая курянка скончалась от отравления шаурмой

В соседней области возбудили уголовное дело по факту смерти девушки в результате отравления продукцией в торговой точке. Курянка попала в больницу, но врачи не смогли её спасти. Об отравлении сообщили ещё девять человек, говорится в релизе курского СК.