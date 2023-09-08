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В Черноземье объём выдач ипотеки увеличился в два раза

В Черноземье объём выдач ипотеки увеличился в два раза

8 сентября 2023, 11:23
Фото: 1MI
В два раза больше выдавали ипотеку по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека». Одна из причин — снижение ставки по ипотеке от застройщиков.
Сюжет
Ипотека

В Черноземье объём выдач ипотеки за август в этом году более чем в два раза больше августа 2022 — 16,3 млрд против 7,3 рублей. По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» объём выдач с начала года в два раза больше чем годом ранее.

Одним из факторов, которые повлияли на текущую ситуацию, стало снижение ставок по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнёров кредитных организаций. К примеру, данную практику применил Сбер.

Как отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер, по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» объём выдач в Черноземье с начала года составил около 28 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

#Общество#Белгородская область#Ипотека#Ставка#Кристина Семенчук#Сбер
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