В Черноземье объём выдач ипотеки увеличился в два раза

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
В Черноземье объём выдач ипотеки за август в этом году более чем в два раза больше августа 2022 — 16,3 млрд против 7,3 рублей. По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» объём выдач с начала года в два раза больше чем годом ранее.
Одним из факторов, которые повлияли на текущую ситуацию, стало снижение ставок по программе субсидирования ипотеки при покупке недвижимости у застройщиков и партнёров кредитных организаций. К примеру, данную практику применил Сбер.
Как отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер, по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» объём выдач в Черноземье с начала года составил около 28 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.