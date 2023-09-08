В Черноземье объём выдач ипотеки увеличился в два раза

В Черноземье объём выдач ипотеки за август в этом году более чем в два раза больше августа 2022 — 16,3 млрд против 7,3 рублей. По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» объём выдач с начала года в два раза больше чем годом ранее.