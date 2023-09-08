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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Беспилотник

В Белгородской области сработала ПВО: есть повреждения в трёх домах

8 сентября 2023, 13:18
Фото: 1MI
Беспилотник

Система ПВО сбила в Белгородской области беспилотник

Разрушения зафиксировали в трёх домах и одной хозпостройке. Пострадавших, по данным губернатора, нет.
Сюжет
Обстрел

Система ПВО сбила в Валуйском городском округе беспилотник самолётного типа. Повреждения получили три частных дома и одна хозяйственная постройка.

Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях.

В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА воздушного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения установлены в трёх новых зданиях и одной хозпостройке. Аварийные и оперативные службы наблюдают на месте, продолжается подворовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Беспилотник#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Хозпостройка#Разрушения#Александра Склярова
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