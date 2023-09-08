В Белгородской области сработала ПВО: есть повреждения в трёх домах

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Система ПВО сбила в Валуйском городском округе беспилотник самолётного типа. Повреждения получили три частных дома и одна хозяйственная постройка.
Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях.
В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА воздушного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения установлены в трёх новых зданиях и одной хозпостройке. Аварийные и оперативные службы наблюдают на месте, продолжается подворовой обход территории.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области