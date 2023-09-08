В Белгороде проверили историю с сухпайками для детей в поезде: виновных наказали

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Туристическая компания в Белгороде, которая организовывала детские летние поездки ж/д транспортом, обещала кормить детей в поезде сухим пайком. При этом его ассортимент «забыли» согласовать с Роспотребнадзором. Как сообщили в пресс-службе белгородской транспортной прокуратуры, это недопустимо, так как может «повлечь неблагоприятные последствия» в пути.
После проверки руководителю туркомпании внесли представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Отметим, что сухпаёк детям предоставляют при нахождении в поезде более трёх часов. Как правило, в него входят вода, сок, фрукты, орехи, сухофрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия и другое.