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Туркомпания Белгорода не позаботилась о питании детей в поезде

В Белгороде проверили историю с сухпайками для детей в поезде: виновных наказали

8 сентября 2023, 10:34
Фото: 1MI

Туркомпания Белгорода не позаботилась о питании детей в поезде

В Белгороде туркомпания организовывала летние поездки для детей, но не согласовала ассортимент пайка. Его должны были предоставить детям в поезде. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.
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Дети

Туристическая компания в Белгороде, которая организовывала детские летние поездки ж/д транспортом, обещала кормить детей в поезде сухим пайком. При этом его ассортимент «забыли» согласовать с Роспотребнадзором. Как сообщили в пресс-службе белгородской транспортной прокуратуры, это недопустимо, так как может «повлечь неблагоприятные последствия» в пути.

После проверки руководителю туркомпании внесли представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что сухпаёк детям предоставляют при нахождении в поезде более трёх часов. Как правило, в него входят вода, сок, фрукты, орехи, сухофрукты, кондитерские и хлебобулочные изделия и другое.

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#Поезд#Дети#Питание#Белгород#Сухпаёк#Туркомпания#Александра Склярова
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