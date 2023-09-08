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Украинского бизнесмена заочно арестовали по делу о краже 30 млн рублей у «Роскосмоса»

Украинского бизнесмена заочно арестовали по делу о краже 30 млн рублей у «Роскосмоса»

8 сентября 2023, 15:03
Фото: 1MI
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Гражданина Украины заочно отправили под арест, пишет «Орелtimes».

Заочно под стражу заключили гражданина Украины Виктора Бондарева. Генерального директора московской компании ООО «В. В. Эверест» обвиняют в хищении почти 30 млн рублей бюджетных средств, пишет издание со ссылкой на «Коммерсант».

Организация украинского предпринимателя должна была построить на территории Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области несколько объектов. Заказчиком являлся «Роскосмос». Стоимость работ составляла 121 млн рублей. Исполнителю перечислили аванс в размере 36,3 млн рублей.

Часть аванса в размере 9 млн рублей была переведена на счёт организации, зарегистрированной в Орловской области — ООО «Эвелина». Журналисты предположили, что участие в проекте орловской фирмы помогло предпринимателю обойти установленные для него ограничения.

Проверка прокуратуры показала, что сделка была фиктивной. У «Эвелины» не было возможности провести работы.

Суд постановил арестовать гражданина Украины на два месяца. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Тем временем сам бизнесмен ранее уехал на родину.

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#Происшествия#Мошенничество#Украина#Предприниматель#Черноземье#Орловская область#Александра Склярова
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