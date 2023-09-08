Украинского бизнесмена заочно арестовали по делу о краже 30 млн рублей у «Роскосмоса»

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Заочно под стражу заключили гражданина Украины Виктора Бондарева. Генерального директора московской компании ООО «В. В. Эверест» обвиняют в хищении почти 30 млн рублей бюджетных средств, пишет издание со ссылкой на «Коммерсант».
Организация украинского предпринимателя должна была построить на территории Центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в Нижегородской области несколько объектов. Заказчиком являлся «Роскосмос». Стоимость работ составляла 121 млн рублей. Исполнителю перечислили аванс в размере 36,3 млн рублей.
Часть аванса в размере 9 млн рублей была переведена на счёт организации, зарегистрированной в Орловской области — ООО «Эвелина». Журналисты предположили, что участие в проекте орловской фирмы помогло предпринимателю обойти установленные для него ограничения.
Проверка прокуратуры показала, что сделка была фиктивной. У «Эвелины» не было возможности провести работы.
Суд постановил арестовать гражданина Украины на два месяца. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Тем временем сам бизнесмен ранее уехал на родину.