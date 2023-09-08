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Центры общения со старшим поколением открываются по Белгородской области

Центры общения со старшим поколением открываются по Белгородской области

8 сентября 2023, 19:15
Фото: 1MI
У белгородских пенсионеров постепенно появлятся места, в которых они могут найти себе компанию, приятно провести время и обучиться новым навыкам. О появлении новых центров до конца 2023 года рассказал губернатор.

В Белгородской области появились новые места для пенсионеров — Центры общения со старшим поколением. В настоящий момент функционируют семь центров. Они расположены в Ракитянском, Краногвардейском, Новооскольском, Прохоровском, Губкинском, Вейделевском, Краснояружском районах и округах.

Седьмой объект открылся как раз в августе в Новом Осколе, и уже успел обрести популярность среди местных жителей. Там появились свои компании по интересам:

белгородцы вышивают, смотрят фильмы, занимаются гимнастикой и просто общаются. До конца 2023 года в регионе будет 13 центров — планируется открытие ещё шести.

До конца года мы откроем ещё шесть — это Ровеньской, Волоконовский, Борисовский Корочанский, Грайворонский районы и округа, а также город Шебекино.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Их график работы будет зависеть от потребностей пенсионеров — его будут подстраивать под удобство старшего поколения.

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#Город#Белгородская область#Пенсионеры#Белгород#Вячеслав Гладков#Развлечение#Милена Фишер#Центр общения со старшим поколением
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