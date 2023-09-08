Центры общения со старшим поколением открываются по Белгородской области

Posted Сегодня, 19:15
Published Сегодня, 19:15
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
В Белгородской области появились новые места для пенсионеров — Центры общения со старшим поколением. В настоящий момент функционируют семь центров. Они расположены в Ракитянском, Краногвардейском, Новооскольском, Прохоровском, Губкинском, Вейделевском, Краснояружском районах и округах.
Седьмой объект открылся как раз в августе в Новом Осколе, и уже успел обрести популярность среди местных жителей. Там появились свои компании по интересам:
белгородцы вышивают, смотрят фильмы, занимаются гимнастикой и просто общаются. До конца 2023 года в регионе будет 13 центров — планируется открытие ещё шести.
До конца года мы откроем ещё шесть — это Ровеньской, Волоконовский, Борисовский Корочанский, Грайворонский районы и округа, а также город Шебекино.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Их график работы будет зависеть от потребностей пенсионеров — его будут подстраивать под удобство старшего поколения.