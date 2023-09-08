Трёхдневные выборы стартовали в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В Белгородской области стартовали выборы. Пройдут они 8, 9 и 10 сентября. В списки избирателей включили 838 тыс. белгородцев. Запланировано 193 избирательные кампании. В Белгороде в частности, проводятся выборы в городской совет.
Единый день голосования будет 10 сентября. Запланированы дополнительные выборы депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12, выборы в советы депутатов в шести округах, выборы представительных органов местного самоуправления в 13 районах.
Всего в этом году зарегистрировались 3263 кандидата. При этом мандатов предусмотрено 1975.