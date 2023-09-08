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Выборы

Трёхдневные выборы стартовали в Белгородской области

8 сентября 2023, 06:45
Фото: 1MI
Выборы
В списки внесено более 838 тыс. избирателей. Всего пройдёт 193 избирательные кампании. О начале выборов сообщает белгородский избирком.
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Выборы

В Белгородской области стартовали выборы. Пройдут они 8, 9 и 10 сентября. В списки избирателей включили 838 тыс. белгородцев. Запланировано 193 избирательные кампании. В Белгороде в частности, проводятся выборы в городской совет.

Единый день голосования будет 10 сентября. Запланированы дополнительные выборы депутата облдумы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу №12, выборы в советы депутатов в шести округах, выборы представительных органов местного самоуправления в 13 районах.

Всего в этом году зарегистрировались 3263 кандидата. При этом мандатов предусмотрено 1975.

Добавим, что выборы в Шебекинском горокруге и Журавлёвке решили перенести. Об этом накануне напомнила глава ЦИК Элла Памфилова. Соответствующее решение принималось ещё летом.

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#Белгородская область#Выборы#Голосование#Горсовет#Облдума#Белгород#Наталья Корявых#Журавлёвка#Элла Памфилова#Шебекинский горокруг
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