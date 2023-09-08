Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Разрушения после обстрелов

Три дома пострадали, был пожар: что произошло после обстрелов Белгородской области

8 сентября 2023, 08:38
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Разрушения после обстрелов

За сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области

В результате прилётов пострадали частные дома и ЛЭП. Было возгорание сухой травы. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Под огнём противника накануне оказались шесть муниципалитетов. Есть разрушения, зафиксирован пожар.

Борисовский район

На окраине Богун-Городка противник сбросил с БПЛА самодельное взрывное устройство. Без последствий.

Валуйский горокруг

Под артобстрел попала Новопетровка. Пострадавших нет. В трёх домах выбило окна. Загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали.

Волоконовский район

Три миномётных снаряда выпустили по окраине хутора Старый. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Грайворонский горокруг

Из миномётов обстреляли Заречье-Второе и Дроновку. Зафиксировали 15 прилётов. Обошлось без последствий.

Краснояружский район

В посёлке Задорожный насчитали пять прилётов. Пострадавших нет, но повредило ЛЭП. Её уже отремонтировали. Также под обстрелами были Прилесье и Староселье, но без последствий.

Шебекинский горокруг

В общем 23 прилёта насчитали в Новой Таволжанке, Белянке и Сурково. По четыре снаряда ударили по хутору Панков и Терезовке. Пострадавших и разрушений нет.

Белгородское село попало под обстрел ВСУ, есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Порядка 20 домов пострадало в белгородском округе от обстрелов за последние неделиПожар из-за обстрела ВСУ произошёл в селе Белгородской областиЖители Козинки получат компенсации за аренду жилья после обстрелов, но не все
#Белгородская область#Происшествия#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
ВСУ повторно обстреляли Белгородскую область: Гладков сообщил о последствиях
Сегодня, 09:57
Белгородский «Газпром» не оспорил иск по выплате за жильё пострадавшим от взрыва
Сегодня, 08:13
Прошедшее лето в Белгородской области не стало рекордсменом
Сегодня, 09:18
«Белгороднефтепродукт» станет частью «дочки» «Роснефти» в Курске
Сегодня, 09:22
Мэрия Белгорода и ООО «Юнити» никак не поделят участок на центральном пляже
Сегодня, 10:14
На фестивале «Белгород в цвету» появился ледяной рояль
Сегодня, 08:55