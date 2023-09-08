Три дома пострадали, был пожар: что произошло после обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
ВСУ продолжают обстрелы Белгородской области. Под огнём противника накануне оказались шесть муниципалитетов. Есть разрушения, зафиксирован пожар.
На окраине Богун-Городка противник сбросил с БПЛА самодельное взрывное устройство. Без последствий.
Под артобстрел попала Новопетровка. Пострадавших нет. В трёх домах выбило окна. Загорелась сухая трава. Пожар ликвидировали.
Три миномётных снаряда выпустили по окраине хутора Старый. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Из миномётов обстреляли Заречье-Второе и Дроновку. Зафиксировали 15 прилётов. Обошлось без последствий.
В посёлке Задорожный насчитали пять прилётов. Пострадавших нет, но повредило ЛЭП. Её уже отремонтировали. Также под обстрелами были Прилесье и Староселье, но без последствий.
В общем 23 прилёта насчитали в Новой Таволжанке, Белянке и Сурково. По четыре снаряда ударили по хутору Панков и Терезовке. Пострадавших и разрушений нет.