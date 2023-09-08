Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста экскаватора в карьере

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
По итогам первого этапа, в котором конкурсанты отвечали на вопросы электронного тестирования, в финал вышли 11 лучших участников.
В практическом этапе финалисты продемонстрировали мастерское управление 400-тонной техникой, выполняя два задания. Сначала нужно было произвести оборот экскаватора вокруг своей оси с ведром воды, не расплескав ее. Во втором задании требовалось забить гол мячом в импровизированные ворота. Жюри оценивало время и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.
В результате лучшим машинистом экскаватора признан Виталий Толмачев, второе место завоевал его коллега по цеху Антон Базаров. На третьем месте оказался Сергей Грицына. 29-летний Геннадий Пашков победил в номинации «Лучший молодой рабочий».
Победителей конкурса наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Лучший молодой рабочий» также получил денежное поощрение — 25 тысяч рублей.
Конкурс среди машинистов экскаватора стал шестым из 12 профсостязаний, которые пройдут на СГОКе в этом году. Стойленцам предстоит еще определить лучших среди водителей БелАЗа, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава, токарей, дробильщиков и контролеров продукции обогащения.