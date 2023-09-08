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Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста экскаватора в карьере

Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста экскаватора в карьере

8 сентября 2023, 09:53
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс на звание «Лучший по профессии» среди машинистов экскаватора, в котором поучаствовали 62 сотрудника рудоуправления.
Сюжет
Конкурс

По итогам первого этапа, в котором конкурсанты отвечали на вопросы электронного тестирования, в финал вышли 11 лучших участников.

В практическом этапе финалисты продемонстрировали мастерское управление 400-тонной техникой, выполняя два задания. Сначала нужно было произвести оборот экскаватора вокруг своей оси с ведром воды, не расплескав ее. Во втором задании требовалось забить гол мячом в импровизированные ворота. Жюри оценивало время и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

В результате лучшим машинистом экскаватора признан Виталий Толмачев, второе место завоевал его коллега по цеху Антон Базаров. На третьем месте оказался Сергей Грицына. 29-летний Геннадий Пашков победил в номинации «Лучший молодой рабочий».

Фото: Стойленский ГОК

Победителей конкурса наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Лучший молодой рабочий» также получил денежное поощрение — 25 тысяч рублей.

Конкурс среди машинистов экскаватора стал шестым из 12 профсостязаний, которые пройдут на СГОКе в этом году. Стойленцам предстоит еще определить лучших среди водителей БелАЗа, слесарей-ремонтников, слесарей по ремонту подвижного состава, токарей, дробильщиков и контролеров продукции обогащения.

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#Город#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Конкурс#Кристина Семенчук#Машинисты
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