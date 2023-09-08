Стойленцы соревновались за звание лучшего машиниста экскаватора в карьере

В практическом этапе финалисты продемонстрировали мастерское управление 400-тонной техникой, выполняя два задания. Сначала нужно было произвести оборот экскаватора вокруг своей оси с ведром воды, не расплескав ее. Во втором задании требовалось забить гол мячом в импровизированные ворота. Жюри оценивало время и качество выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.