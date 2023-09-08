Стало известно о гибели школьницы под Белгородом

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Белгородском районе погибла школьница. Эту информацию «Фонарю» подтвердили в региональном СК. Причины гибели девочки правоохранители не называли.
Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней в Белгородском районе, добавили в пресс-службе ведомства. Возраст ребёнка не называется.
По версии источника редакции, девочка могла совершить суицид. Также уточняется, что трагедия случилась в Октябрьском. Учителей обязали проверять условия проживания детей дома, пишет издание. Официального подтверждения этой информации нет.
В конце декабря другая школьница погибла в Белгороде. Этот факт подтвердили в городском управлении образования. Училась девочка в гимназии №3.