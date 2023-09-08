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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Школьница погибла в Белгородском районе

Стало известно о гибели школьницы под Белгородом

8 сентября 2023, 13:34
Фото: 1MI

Школьница погибла в Белгородском районе

Смерть девочки подтвердили в СК, однако причины не назвали. По версии источника «Фонаря», это мог быть суицид.
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Дети

В Белгородском районе погибла школьница. Эту информацию «Фонарю» подтвердили в региональном СК. Причины гибели девочки правоохранители не называли.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетней в Белгородском районе, добавили в пресс-службе ведомства. Возраст ребёнка не называется.

По версии источника редакции, девочка могла совершить суицид. Также уточняется, что трагедия случилась в Октябрьском. Учителей обязали проверять условия проживания детей дома, пишет издание. Официального подтверждения этой информации нет.

В конце декабря другая школьница погибла в Белгороде. Этот факт подтвердили в городском управлении образования. Училась девочка в гимназии №3.

В Белгороде погибла школьница
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Дети#Гибель#Октябрьский#Ск#Школьница#Белгород#Наталья Корявых
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