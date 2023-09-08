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Published Сегодня, 18:43

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Разрушенные обстрелами детсады Белгородской области восстановят к концу года

Разрушенные обстрелами детсады Белгородской области восстановят к концу года

8 сентября 2023, 18:43
Фото: Bel.ru
8 сентября в ходе прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков озвучил сроки восстановления детских садов в Шебекино и Грайвороне, которые пострадали из-за обстрелов ВСУ.
Сюжет
Дети

Сегодня главе региона поступили два вопроса насчёт ремонта пострадавших детских садов, они касались детсада №8 «Рябинка» в Шебекино и «Радуга» в Грайвороне. Местные жительницы обвинили чиновников в бездействии и попросили помощи губернатора в вопросе скорейшего восстановления социальных объектов. Но Вячеслав Гладков ответил, что пока помочь ничем не может.

Напомню, главная задача — жильё, потом объекты социальной сферы. У нас их огромное количество — 170. Порядка 5 млрд рублей необходимо для их восстановления. Всё делать одновременно физически невозможно. В соответствии с графиком работ мы будем планировать восстановление до конца этого года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор рассказал, что в социальных объектах власти первом делом закрывают тепловой контур, чтобы спасти от разрушения находящееся в них имущество. А ремонтировать их будут после восстановления разрушенного жилья белгородцев.

Напомним, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области разрушено больше 170 учреждений культуры и спорта. А надувной ФОК в Шебекино полностью уничтожен, его будут строить заново, но за счёт федеральных средств, так как денег в областном бюджете на эти цели нет.

ВСУ повредили больше 170 объектов спорта и культуры в Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Дети#Шебекино#Детсады#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Восстановление#Приграничье#Разрушения#Милена Фишер
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