Разрушенные обстрелами детсады Белгородской области восстановят к концу года

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Сегодня главе региона поступили два вопроса насчёт ремонта пострадавших детских садов, они касались детсада №8 «Рябинка» в Шебекино и «Радуга» в Грайвороне. Местные жительницы обвинили чиновников в бездействии и попросили помощи губернатора в вопросе скорейшего восстановления социальных объектов. Но Вячеслав Гладков ответил, что пока помочь ничем не может.
Напомню, главная задача — жильё, потом объекты социальной сферы. У нас их огромное количество — 170. Порядка 5 млрд рублей необходимо для их восстановления. Всё делать одновременно физически невозможно. В соответствии с графиком работ мы будем планировать восстановление до конца этого года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор рассказал, что в социальных объектах власти первом делом закрывают тепловой контур, чтобы спасти от разрушения находящееся в них имущество. А ремонтировать их будут после восстановления разрушенного жилья белгородцев.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области разрушено больше 170 учреждений культуры и спорта. А надувной ФОК в Шебекино полностью уничтожен, его будут строить заново, но за счёт федеральных средств, так как денег в областном бюджете на эти цели нет.