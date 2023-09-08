Разрушенные обстрелами детсады Белгородской области восстановят к концу года

Напомним, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области разрушено больше 170 учреждений культуры и спорта. А надувной ФОК в Шебекино полностью уничтожен, его будут строить заново, но за счёт федеральных средств, так как денег в областном бюджете на эти цели нет.