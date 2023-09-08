Прошедшее лето в Белгородской области не стало рекордсменом

В Белгородской области самое жаркое календарное лето (с июня по август) за многолетний ряд непрерывных наблюдений с 1956 по 2023 год было в 2010 году. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Гидрометцентре. А лето текущего года характеризировалось умеренно жаркой погодой. Такая погода была зарегистрирована в 20-й раз за 67 лет. Аналогичный температурный фон отмечался восемь раз.