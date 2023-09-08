Прошедшее лето в Белгородской области не стало рекордсменом

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию ООН, Земля пережила самые жаркие три месяца за всю историю ведения наблюдений летом 2023 года. При этом август стал вторым самым жарким месяцем в истории после июля текущего года.
В Белгородской области самое жаркое календарное лето (с июня по август) за многолетний ряд непрерывных наблюдений с 1956 по 2023 год было в 2010 году. Об этом Бел.Ру сообщили в региональном Гидрометцентре. А лето текущего года характеризировалось умеренно жаркой погодой. Такая погода была зарегистрирована в 20-й раз за 67 лет. Аналогичный температурный фон отмечался восемь раз.
При этом абсолютный температурный максимум в июне (36,5 градусов тепла) был зарегистрирован в 1998 году, а минимум за все годы наблюдений зафиксировали в июне в 1967 году. Тогда воздух прогрелся всего до трёх градусов тепла.
Что касается второго летнего месяца, максимальная температура воздуха была в 2016 году. Столбик термометра показывал +37,9 ˚С. А исторический минимум зарегистрировали в 1957 году, когда воздух прогрелся до +5,2 ˚С.
В августе рекорд зафиксировали в 2010 году, когда температура воздуха достигла +39 ˚С. При этом исторический минимум был в 1966 году. Тогда столбик термометра показал отметку в +1 ˚С.
Узнали журналисты Бел.Ру и про периоды продолжительной тёплой погоды без осадков осенью, так называемое в народе «бабье лето». В 2021 году оно длилось 6 дней — с 9 по 14 сентября, а в 2022 году было два периода — с 6 по 9 октября (четыре дня) и с 11 по 14 ноября (четыре дня).