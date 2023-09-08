Порядка 20 домов пострадало в белгородском округе от обстрелов за последние недели

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
За последние недели из-за обстрелов в приграничном Грайворонском горокруге пострадало 20 домов. В двух уже ведутся восстановительные работы. В других провели замеры, необходимо закупить материалы. Вскоре приступят к работам.
Всего в городском округе восстановительные работы ведутся в 77 домах. Некоторые постройки ремонтировать пока не могут. Причиной стали непрекращающиеся обстрелы.
Есть дома, где из-за оперативной обстановки пока не можем это сделать, но, надеюсь, что выполним обещание перед жителями и восстановим все дома. Главное, чтобы немножко успокоилась ситуация и чтобы обстрелов было меньше, чтобы не подвергать угрозе жизни наших строителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в приграничном Шебекино в результате обстрелов повреждено свыше 800 зданий. В их числе 89 многоквартирных домов, 591 частный дом и 54 социальных объекта.