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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Пострадавшие от обстрелов дома

Порядка 20 домов пострадало в белгородском округе от обстрелов за последние недели

8 сентября 2023, 07:33
Фото: 1MI
Пострадавшие от обстрелов дома

Гладков рассказал о восстановлении домов в Грайворонском горокруге

В Грайворонском горокруге восстановительные работы ведутся в 77 домах. Также есть здания, к ремонту которых не могут приступить из-за обстрелов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За последние недели из-за обстрелов в приграничном Грайворонском горокруге пострадало 20 домов. В двух уже ведутся восстановительные работы. В других провели замеры, необходимо закупить материалы. Вскоре приступят к работам.

Всего в городском округе восстановительные работы ведутся в 77 домах. Некоторые постройки ремонтировать пока не могут. Причиной стали непрекращающиеся обстрелы.

Есть дома, где из-за оперативной обстановки пока не можем это сделать, но, надеюсь, что выполним обещание перед жителями и восстановим все дома. Главное, чтобы немножко успокоилась ситуация и чтобы обстрелов было меньше, чтобы не подвергать угрозе жизни наших строителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в приграничном Шебекино в результате обстрелов повреждено свыше 800 зданий. В их числе 89 многоквартирных домов, 591 частный дом и 54 социальных объекта.

Более 800 зданий повреждено в белгородском Шебекино из-за атак ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Приграничье#Обстрел ВСУ
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