Порядка 20 домов пострадало в белгородском округе от обстрелов за последние недели

Гладков рассказал о восстановлении домов в Грайворонском горокруге

В Грайворонском горокруге восстановительные работы ведутся в 77 домах. Также есть здания, к ремонту которых не могут приступить из-за обстрелов. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.