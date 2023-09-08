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мурал в Луганске

Подвиг танкистов «Алёши» увековечили в ЛНР с помощью рисунка шестилетней белгородки

8 сентября 2023, 12:16
Фото: пресс-служба движения дочерей офицеров «Катюша»
мурал в Луганске

На многоэтажке в ЛНР появился нарисованный по эскизу 6-летней белгородки мурал

Участницы движения дочерей офицеров «Катюша» представили мурал в честь подвига экипажа танка «Алёша». Эскиз рисовала маленькая девочка из Белгородской области, сообщили в пресс-службе движения.

Шестилетняя Соня из Белгородской области нарисовала эскиз орденов, и соответствующий мурал появился на одном из домов в Луганске. Таким образом участницы движения дочерей офицеров «Катюша» увековечили подвиг героического экипажа танка «Алёша».

Как отметили в пресс-службе организации, это «непосредственность и настоящие чувства, которые могут выразить только дети». Сами танкисты стали символами героизма.

Экипаж танка «Алёша» остановил бронегруппу ВСУ на Запорожском направлении, и за это танкистам присвоили звания Героев России. Как сообщается, военнослужащие уничтожили в бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка. Два члена указанного экипажа в конце августа также получили награду Героев Приморья.

мурал в Луганскемурал в Луганске
мурал в Луганскемурал в Луганске
мурал в Луганске
Фото: пресс-служба движения дочерей офицеров «Катюша»
Часть истории: про подвиг белгородки на спецоперации написали в школьных учебниках
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#Белгородская область#Луганск#Эскиз#Белгород#Наталья Корявых#Подвиг#Мурал#Танкисты#Движение дочерей офицеров
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