Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Шестилетняя Соня из Белгородской области нарисовала эскиз орденов, и соответствующий мурал появился на одном из домов в Луганске. Таким образом участницы движения дочерей офицеров «Катюша» увековечили подвиг героического экипажа танка «Алёша».
Как отметили в пресс-службе организации, это «непосредственность и настоящие чувства, которые могут выразить только дети». Сами танкисты стали символами героизма.
Экипаж танка «Алёша» остановил бронегруппу ВСУ на Запорожском направлении, и за это танкистам присвоили звания Героев России. Как сообщается, военнослужащие уничтожили в бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка. Два члена указанного экипажа в конце августа также получили награду Героев Приморья.