Подвиг танкистов «Алёши» увековечили в ЛНР с помощью рисунка шестилетней белгородки

Экипаж танка «Алёша» остановил бронегруппу ВСУ на Запорожском направлении, и за это танкистам присвоили звания Героев России. Как сообщается, военнослужащие уничтожили в бою восемь единиц бронетехники противника, в том числе два танка. Два члена указанного экипажа в конце августа также получили награду Героев Приморья.