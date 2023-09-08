Под Белгородом мусоровоз «утонул» в мусоре

Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще жаловаться на вывоз мусора. За одну неделю от жителей региона поступило 124 жалобы по этому поводу. Больше всего обращений оставляют жители Белгорода и Валуек. По информации властей, в областном центре проблема связана с ремонтом 29 единиц техники ЦЭБа. В Валуйках это происходит в связи со сменой маршрутов из-за обстрела посёлка Уразово.