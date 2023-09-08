Под Белгородом мусоровоз «утонул» в мусоре

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Мусоровоз буквально утонул в куче отходов под Белгородом. Грузовой автомобиль застрял на «мусорной» дороге. Водитель в Сети поделился видео, где рассказал, что троса у него нет, а как вытащить грузовик, он не представляет.
Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще жаловаться на вывоз мусора. За одну неделю от жителей региона поступило 124 жалобы по этому поводу. Больше всего обращений оставляют жители Белгорода и Валуек. По информации властей, в областном центре проблема связана с ремонтом 29 единиц техники ЦЭБа. В Валуйках это происходит в связи со сменой маршрутов из-за обстрела посёлка Уразово.
Напомним, также жители региона жалуются на тлеющий мусорный полигон в Шебекино. Его тушат уже четвёртый месяц. Жалобы от шебекинцев неоднократно поступали властям. Они также записывали обращение и к президенту, назвав ситуацию «пыткой газовой камерой».