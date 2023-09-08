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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

Первый зам гендиректора «Белоблводоканала» покидает свой пост

Первый зам гендиректора «Белоблводоканала» покидает свой пост

8 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI
Сегодня, 8 сентября, у него последний рабочий день. Подробности Бел.Ру сообщили в пресс-службе водоканала.

В Telegram-канале «Белгород. Инсайды» появилась информация, что первый заместитель генерального директора «Белоблводоканала» Сергей Ивенков покидает свой пост. Информацию Бел.Ру подтвердили в пресс-службе организации.

Сегодня, 8 сентября, у первого заместителя генерального директора последний рабочий день. Он уходит с предприятия по собственному желанию. С завтрашнего дня должность вакантна.

Напомним, в 2022 году директора Белоблводоканала в Борисовском районе Игоря Бабича осудили за мошенничество. Обманным путём он похитил около 75 тыс. рублей и отремонтировал свою машину. С 12 марта по 25 ноября 2019 года он вносил ложные записи о ремонте и обслуживании транспорта в подконтрольном ему подразделении.

По этому делу состоялся суд. Бабича оштрафовали на 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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#Общество#Пост#Новости Белгорода#Эксклюзив#Должность#Белгород#Кристина Семенчук#Белоблводоканал
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