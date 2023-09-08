Первый зам гендиректора «Белоблводоканала» покидает свой пост

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Telegram-канале «Белгород. Инсайды» появилась информация, что первый заместитель генерального директора «Белоблводоканала» Сергей Ивенков покидает свой пост. Информацию Бел.Ру подтвердили в пресс-службе организации.
Сегодня, 8 сентября, у первого заместителя генерального директора последний рабочий день. Он уходит с предприятия по собственному желанию. С завтрашнего дня должность вакантна.
Напомним, в 2022 году директора Белоблводоканала в Борисовском районе Игоря Бабича осудили за мошенничество. Обманным путём он похитил около 75 тыс. рублей и отремонтировал свою машину. С 12 марта по 25 ноября 2019 года он вносил ложные записи о ремонте и обслуживании транспорта в подконтрольном ему подразделении.
По этому делу состоялся суд. Бабича оштрафовали на 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.