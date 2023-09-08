Первый зам гендиректора «Белоблводоканала» покидает свой пост

Напомним, в 2022 году директора Белоблводоканала в Борисовском районе Игоря Бабича осудили за мошенничество. Обманным путём он похитил около 75 тыс. рублей и отремонтировал свою машину. С 12 марта по 25 ноября 2019 года он вносил ложные записи о ремонте и обслуживании транспорта в подконтрольном ему подразделении.