Остановки «Стадион» и «Мичурина» в Белгороде получат навесы. Обойдётся это в 6,6 млн

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В Белгороде закупят навесы для остановочных павильонов «Стадион» и «Мичурина». На эти цели готовы потратить чуть более 6,6 млн рублей. Заявки подаются до 15 сентября, а подрядчика определят через четыре дня.
Как следует из данных закупки, первый навес обойдётся в 2,86 млн рублей, а второй — в 3,76 млн рублей. Первый должен быть не более 10 метров в длину и не больше 2 метров в ширину. Второй — шириной 2-3 метра и длиной 12-14 метров. Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации. Установить навесы необходимо в течение 45 дней.
Напомним, ранее остановки на «Стадионе» и улице Мичурина снесли. В связи с этим городские власти получили множество жалоб от белгородцев. Изначально в мэрии утверждали, что новые остановки пока ставить не будут из-за отсутствия необходимых средств. В итоге администрация нашла деньги, а павильоны пообещали установить до конца года.