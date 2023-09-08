Остановки «Стадион» и «Мичурина» в Белгороде получат навесы. Обойдётся это в 6,6 млн

Как следует из данных закупки, первый навес обойдётся в 2,86 млн рублей, а второй — в 3,76 млн рублей. Первый должен быть не более 10 метров в длину и не больше 2 метров в ширину. Второй — шириной 2-3 метра и длиной 12-14 метров. Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации. Установить навесы необходимо в течение 45 дней.