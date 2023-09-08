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Остановка

Остановки «Стадион» и «Мичурина» в Белгороде получат навесы. Обойдётся это в 6,6 млн

8 сентября 2023, 10:48
Фото: 1MI
Остановка

Навесы за 6,6 млн рублей установят на двух остановках в Белгороде

Новые навесы появится на остановках «Стадион» и «Мичурина». Исполнителя определят 19 сентября. Информация появилась на сайте госзакупок.

В Белгороде закупят навесы для остановочных павильонов «Стадион» и «Мичурина». На эти цели готовы потратить чуть более 6,6 млн рублей. Заявки подаются до 15 сентября, а подрядчика определят через четыре дня.

Как следует из данных закупки, первый навес обойдётся в 2,86 млн рублей, а второй — в 3,76 млн рублей. Первый должен быть не более 10 метров в длину и не больше 2 метров в ширину. Второй — шириной 2-3 метра и длиной 12-14 метров. Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации. Установить навесы необходимо в течение 45 дней.

Напомним, ранее остановки на «Стадионе» и улице Мичурина снесли. В связи с этим городские власти получили множество жалоб от белгородцев. Изначально в мэрии утверждали, что новые остановки пока ставить не будут из-за отсутствия необходимых средств. В итоге администрация нашла деньги, а павильоны пообещали установить до конца года.

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#Город#Белгородская область#Госзакупки#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Наталья Корявых#Навесы
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