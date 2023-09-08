Обещаем, этот последний: как мошенники водили белгородца из банка в банк за кредитами

В ходе разговора Вячеславу сообщили, что его аккаунт на портале «Госуслуг» взломали, а тем временем на мужчину якобы сейчас оформляются кредиты. Также звонившие рассказали, что процесс возврата денежных средств будет долгим, поэтому самый короткий путь — взять кредиты в банках, забрать средства и вернуть на безопасные счета. А ещё неизвестные добавили, что отслеживают, в каких банках на Вячеслава оформляют кредиты, и расскажут, в какие отделения ему обратиться.