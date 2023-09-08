Обещаем, этот последний: как мошенники водили белгородца из банка в банк за кредитами

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В редакцию Бел.Ру обратился Вячеслав Жуйков. Он рассказал, что 7 февраля приехал из Борисовки устраиваться на работу в Белгород. Во время поездки по своим делам мужчине поступил звонок с неизвестного номера в мессенджере. Звонившие представились сотрудниками службы безопасности Центробанка.
В ходе разговора Вячеславу сообщили, что его аккаунт на портале «Госуслуг» взломали, а тем временем на мужчину якобы сейчас оформляются кредиты. Также звонившие рассказали, что процесс возврата денежных средств будет долгим, поэтому самый короткий путь — взять кредиты в банках, забрать средства и вернуть на безопасные счета. А ещё неизвестные добавили, что отслеживают, в каких банках на Вячеслава оформляют кредиты, и расскажут, в какие отделения ему обратиться.
Доверившись незнакомцам, Вячеслав оформил первый кредит удалённо через приложение своего банка, а затем пошёл переводить средства на «безопасный счёт» через банкомат «Альфа-Банка».
Я иду в банк, снимаю одобренные кредитные денежные средства, беру в руки, тем временем они мне говорят, в какой именно банкомат нужно внести сумму. Они мне продиктовали номер счёта. Я потом понял, что номер счёта, который они мне продиктовали, привязан к определённому номеру телефона. Им пришло сообщение, они продиктовали мне четыре цифры, я деньги вкладываю, и они уходят.
Вячеслав Жуйков
На следующий день злоумышленники сообщили Вячеславу, что на него оформляется кредит в банке ВТБ. Чтобы этого не допустить, белгородец поехал в отделение банка и опять оформил кредит.
Беру деньги, выхожу из банка, и меня периодически прошибает. Я им говорю: «Ребята, объясните, вы мне сказали, что оформляют кредит мошенники, но кредит беру я, мне их придётся отдавать». Они сказали, что деньги, которые я взял в банке, не могут использовать, потому что они проходят по документам как «мошеннические». Эти деньги нужно положить на безопасный счёт, их потом якобы вернут в банки и проблем не будет.
Вячеслав Жуйков
Вячеслав вновь вернулся к банкомату «Альфа-Банка» и перевёл средства на новый счёт мошенникам. Но и на этом история не закончилась. Неизвестные сообщили, что нужно провести такие же действия с банком «Открытие».
Я начинаю волноваться. Говорю: «Вы же служба безопасности, я буду все банки в городе обходить? Это же ваша работа». Вот мозги начинают включаться, я начинаю задавать вопросы. А они мне говорят: «Не переживайте, остался один банк. Остальные мы заблокировали».
Вячеслав Жуйков
Белгородец пошёл в банк «Открытие», опять оформил кредит и по той же схеме перевёл средства мошенникам.
Они мне прислали отчёт от ЦБ РФ с печатью, что на счета положены деньги. Но потом заявили, что при отслеживании МТС банка оказалось, что на меня опять оформляют кредит. Я начинаю говорить, что больше никуда не пойду. Но они пообещали, что это будет последний банк.
Вячеслав Жуйков
Мошенники дали Вячеславу адрес, по которому находится якобы отделение МТС банка. Придя туда, мужчина увидел, что по этому адресу банка нет, но есть мобильный салон оператора.
Я спросил у консультанта: «Где МТС банк?». А он мне ответил, что его нет, он только в Воронеже. Я позвонил в «службу безопасности», а они успокоили и сказали, что далее все вопросы они закроют сами.
Вячеслав Жуйков
9 февраля белгородец позвонил по номеру якобы следователя, который дали мошенники, но там мужчине объяснили, что он стал жертвой обмана. В итоге он перевёл преступникам почти 800 тысяч рублей. Тогда же Вячеслав сразу обратился к правоохранителям.
Мне выдали бумагу, что я пострадавшая сторона. Я поехал по всем банкам, где брал кредиты, написал обращение с просьбой дать время и не начислять долги на время расследования. Звонил на горячие линии кредитных организаций, объяснял ситуацию, указывал номера счетов, на которые переводил средства, с каких номеров звонили.
Вячеслав Жуйков
На сегодняшний день расследование продолжается. Тем временем Вячеслав нанял адвоката.
Всё это тянется с февраля. Карта моя заблокирована. Любая сумма списывается. Адвокат сказала, что меня не просто так водили по трём банкам. Заявки на кредиты уже были сделаны из Екатеринбурга. А в ВТБ, оказывается, у меня были открыты три счёта, но я их не открывал. Тем более, если заявки были сделаны, можно отследить IP-адрес. При желании можно узнать даже адрес здания, откуда подавались документы в банки.
Вячеслав Жуйков
Белгородец с адвокатом попросили следователей сделать запросы в банки, чтобы узнать, откуда были сделаны заявки. Но о результатах пока неизвестно.
Интересный момент, что я даже не являюсь клиентом «Альфа-Банка». Я написал им запрос и спросил, какую сумму я могу перевести через банкомат, не являясь клиентом. В ответе информации по существу не было, поэтому я позвонил на горячую линию с этим же вопросом. Мне ответили: «Нисколько». Деньги должны были либо вернуть, либо «зажевать» в банкомате.
Вячеслав Жуйков
Кредиты Вячеслав не выплачивает. В настоящее время по данному вопросу идут судебные разбирательства. О них мы напишем подробнее в следующем материале.
В настоящее время мужчина переживает, что дело закроют, поскольку мошенников не найдут, и ему придётся выплачивать все суммы кредитов.